Bauhofmitarbeiter stiehlt 1 Mio. € aus Parkuhren

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Angestellte bei der Leerung der Parkscheinautomaten in einer Vielzahl von Fällen Münzgeld an sich nahm. Das Geld soll er auf Konten eingezahlt haben, auf die seine Frau zugreifen konnte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Stadt so eine Summe von deutlich mehr als einer Million Euro entging.