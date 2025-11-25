„Fassungslos“
Bauhofmitarbeiter stiehlt 1 Mio. € aus Parkuhren
Ein Bauhofmitarbeiter aus der deutschen Stadt Kempten (Bayern) hat sich in seiner Arbeitszeit offenbar zum Millionär gemacht – indem er Münzen aus Parkautomaten entwendete. Der zuständige Oberbürgermeister zeigt sich „fassungslos“.
Gegen den Mann und seine Ehefrau sei Haftbefehl wegen Diebstahls und Beihilfe dazu in 720 Fällen erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Ehepaar sitze seit Montag in U-Haft. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.
Masche flog durch umfangreiche Bargeldeinzahlungen auf
Die Ermittler waren dem 40-Jährigen durch eine Meldung einer Bank wegen Geldwäscheverdachts auf die Spur gekommen. Die Staatsanwaltschaft Kempten sei im Oktober darüber informiert worden, dass auf mehreren Bankkonten immer wieder Bargeld eingezahlt werde.
Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Angestellte bei der Leerung der Parkscheinautomaten in einer Vielzahl von Fällen Münzgeld an sich nahm. Das Geld soll er auf Konten eingezahlt haben, auf die seine Frau zugreifen konnte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Stadt so eine Summe von deutlich mehr als einer Million Euro entging.
Oberbürgermeister von Kempten ist bestürzt
Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU) sagte, er sei „fassungslos und bestürzt“ wegen der Vorwürfe. Beamten hätten am Montag wegen der Ermittlungen auch Arbeitsräume der Stadt durchsucht.
Der Rathaus-Chef will jetzt untersuchen, warum der Diebstahl so lange Zeit unentdeckt blieb: „Ich werde Arbeitsabläufe überprüfen, mögliche Schwachstellen aufdecken und abstellen.“ Er habe bereits eine Kommission eingesetzt.
