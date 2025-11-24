Physiotherapie bei Frau in Missbrauch gelenkt?

Richter: „Überzeugung für Schuld fehlt hier“

Am Ende hatte Richter Thomas Wallnöfer über viel Widersprüchliches zu entscheiden. Auch angesichts dessen, dass andere Patientinnen den Therapeuten in Zeugenaussagen durchwegs lobten. „Das Gericht muss von der Schuld überzeugt sein – und diese Überzeugung gibt es hier nicht“, begründete der den Freispruch. Belastend für den Angeklagten sei einzig und allein die Aussage der Frau. „Viele Details stützen aber die Aussagen des Angeklagten“, wies der Vorsitzende auf oben Genanntes hin. Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.