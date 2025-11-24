War Fehlentscheidung Grund für Rapids Niederlage?

Daniel Maderner verwandelte souverän und leitete dadurch den ersten Auswärtssieg der Grazer in dieser Saison ein. „Harakate schießt auf das Tor, Cvetkovic blockt den Ball mit seinem Arm, der sich sehr nah am Körper in einer natürlichen Körperhaltung befindet. Zudem versucht der Verteidiger, den Kontakt zu vermeiden, indem er den Arm hinter seinen Körper bewegt“, wurde im VAR-Rückblick argumentiert.