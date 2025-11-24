Drohnen-Bedrohung wird nach Ukrainekrieg zunehmen

„Bevölkerung kann ,Solidarität‘ nicht mehr hören“

Karner kritisierte weiters den ‚Solidaritätsmechanismus‘ im neuen EU-Asylsystem, das bis Mitte Juni 2026 umgesetzt werden soll. Dieser Mechanismus sei „im Grunde eine Fehlkonstruktion. Denn die Lösung für die Migrationskrise ist ganz bestimmt nicht Verteilung unter den EU-Ländern, sondern es sind Maßnahmen, die verhindern, dass Menschen aus Afrika überhaupt nach Europa kommen“, so Karner. Dies wären Asylverfahren in Staaten außerhalb Europas, Rückkehrzentren und ein robuster Schutz der Außengrenzen, notfalls auch mit Soldaten. „Die EU-Bevölkerung kann bei Migration das Wort ,Solidarität‘ nicht mehr hören.“