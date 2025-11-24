Im Eiltempo von der Garage in die Motorrad-WM

Nur 32 Startplätze

Nun folgt der nächste Schritt, fährt man kommende Saison in der Weltmeisterschaft für seriennahe Straßenmotorräder. Dass man als so junges Team dafür auch einen Startplatz bekommen hat, grenzt fast an einer Sensation. „Es wollten ja nicht nur wir in die WM, das Teilnehmerfeld ist mit 32 Startplätzen beschränkt“, betont Kofler, der umgekehrt zur IDM aber nur mehr mit Andreas und nur in der Supersport-Klasse antreten wird. Bruder Max wird voraussichtlich mit einem anderen Team weiterhin in Deutschland fahren.