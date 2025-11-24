Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rasanter Aufstieg

Im Eiltempo von der Garage in die Motorrad-WM

Oberösterreich
24.11.2025 15:30
Andreas Kofler fuhr mit seiner Yamaha in der IDM zweimal zum Titel.
Andreas Kofler fuhr mit seiner Yamaha in der IDM zweimal zum Titel.(Bild: Dino Eisele)

Erst 2024 wurde das Familien-Team Kofler Motorsport in Attnang-Puchheim gegründet, holte dank Andreas zweimal in Folge der Supersport-Titel in der IDM. Nun folgte der nächste Schritt, fährt man 2026 sogar in der WM für seriennahe Straßenmotorräder.

0 Kommentare

„Wir haben das Sollziel zu hundert Prozent erreicht“, sagt Klaus Kofler über die letzten beiden Jahre in der „Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft“, in der sich Sohnemann Andreas in der Supersport-Klasse mit seiner Yamaha auch zweimal den Titel geholt hatte. Alles unter der Regie vom familieninternen Team, das man quasi in der Garage in Attnang-Puchheim erst 2024 gegründet hatte.

„Ich bin schon mein Leben lang im Motorsport, ich wusste, dass wir es besser machen können als so manches deutsches Team. Dann ist Yamaha auf mich zugekommen und wir haben es durchgezogen“, so Teamchef Klaus Kofler.

Klaus und Andreas Kofler mit der Yamaha R9..
Klaus und Andreas Kofler mit der Yamaha R9..(Bild: Motorsport Kofler)

Nur 32 Startplätze
Nun folgt der nächste Schritt, fährt man kommende Saison in der Weltmeisterschaft für seriennahe Straßenmotorräder. Dass man als so junges Team dafür auch einen Startplatz bekommen hat, grenzt fast an einer Sensation. „Es wollten ja nicht nur wir in die WM, das Teilnehmerfeld ist mit 32 Startplätzen beschränkt“, betont Kofler, der umgekehrt zur IDM aber nur mehr mit Andreas und nur in der Supersport-Klasse antreten wird. Bruder Max wird voraussichtlich mit einem anderen Team weiterhin in Deutschland fahren.

Porträt von Daniel Lemberger
Daniel Lemberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.422 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.145 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.058 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
599 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Oberösterreich
Rasanter Aufstieg
Im Eiltempo von der Garage in die Motorrad-WM
Illegale Wettfahrt
Lenker mit Probeführerschein lieferte sich Rennen
20-Jähriger gefasst
Tankstellen-Räuber kam mit seiner Beute nicht weit
Wegen Rezession
Baufirma mit zwei Millionen Euro Schulden pleite
„Theater-Oscar“
Nestroy-Preis: Bestes Theater aus Oberösterreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf