Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einzelfallentscheidung

So funktioniert die Drohnenabwehr in Österreich

Innenpolitik
03.10.2025 18:03
Ein Drohnenstörsender
Ein Drohnenstörsender(Bild: APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER)

Wiederholte Drohnensichtungen in Europa haben in den vergangenen Wochen zu vorübergehenden Sperrungen des Luftraums geführt. Zuletzt gab es in München Drohnenalarm. Nun hat sich das Verteidigungsministerium zur Situation in Österreich geäußert.

0 Kommentare

Pro Jahr gebe es 60 Luftraumverletzungen in Österreich, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Dahinter würden aber oft zivile Fluggeräte stecken. Bei der Abwehr gebe es „ein in Schichten aufgebautes System“, vom elektronischen Drohnenabwehrsystem über Hubschrauber, Flächenflieger bis hin zu den Eurofightern. Bald werde man auch selbst Drohnen für Verteidigungszwecke einsetzen können. „Wir haben ja schon in Beschaffung, die sind jetzt im Zulauf, diese kleineren Drohnen, die wir dann einsetzen, aber eher um ein entsprechendes Lagebild auch zu erhalten“, sagte Tanner.

Grundsätzlich gilt, dass die militärische Luftraumüberwachung selbstständig handeln darf, selbst wenn damit keine „Gefährdung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres“ verbunden ist. Paragraf 26 des Militärbefugnisgesetzes (MBG) regelt die Luftraumüberwachung. Ziel ist demnach die „ständige Wahrung und Wiederherstellung der Lufthoheit und Souveränität der Republik Österreich“.

Lesen Sie auch:
Sichtungen in München
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
03.10.2025
Attacken auf Airports
Wenn wir bei Flughäfen eine Drohne sehen, dann ...
23.09.2025
Chaos in Dänemark
Weshalb die Drohnen nicht abgeschossen wurden
25.09.2025

Identität soll festgestellt werden
Bei Drohnen soll die Identität festgestellt werden, im Regelfall, indem sie gezielt zum Absturz gebracht werden. Bei Fluggeräten, die Menschen steuern, ist wiederum eine direkte Kontaktaufnahme angedacht. Zu beachten ist laut dem Ministerium immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, vor allem um Kollateralschäden zu vermeiden. Die Wahl der Mittel hänge von den Umständen des Einzelfalls ab, hieß es.

Offensichtlich harmlose Drohnen und andere harmlose Objekte seien natürlich ausgenommen. Der Gebrauch von Waffen ist nur dann erlaubt, wenn es sich um Notwehr handelt oder Menschenleben gerettet werden müssen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.405 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
212.405 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
175.357 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1089 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
791 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Innenpolitik
Einzelfallentscheidung
So funktioniert die Drohnenabwehr in Österreich
Beweismittel gesichert
Ermittlungen gegen Hamas in Österreich
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Hamas kann Trumps Gaza-Plan nicht mehr verhindern
Kritik von FPÖ, Grünen
So funktioniert die neue Förderung für Sanierung
„Milliarden-Wahnsinn“
Österreich soll höheren Beitrag an EU entrichten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf