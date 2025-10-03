So funktioniert die Drohnenabwehr in Österreich

Pro Jahr gebe es 60 Luftraumverletzungen in Österreich, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Dahinter würden aber oft zivile Fluggeräte stecken. Bei der Abwehr gebe es „ein in Schichten aufgebautes System“, vom elektronischen Drohnenabwehrsystem über Hubschrauber, Flächenflieger bis hin zu den Eurofightern. Bald werde man auch selbst Drohnen für Verteidigungszwecke einsetzen können. „Wir haben ja schon in Beschaffung, die sind jetzt im Zulauf, diese kleineren Drohnen, die wir dann einsetzen, aber eher um ein entsprechendes Lagebild auch zu erhalten“, sagte Tanner.