Zu spät: Passagiere rannten noch aufs Rollfeld

Durchbrachen Sicherheitstür

Laut der Polizei hatten die beiden Männer die Glasscheibe eines Notfallschalters eingeschlagen, um eine Sicherheitstür zum Rollfeld zu öffnen, wie „The Sun“ schreibt. Gegen die beiden wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Ein Verstoß gegen das Luftsicherheitsgesetz werde noch untersucht, heißt es von Seiten der Behörden.