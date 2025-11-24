Vorteilswelt
„Stoppt das Flugzeug!“

Zu spät: Passagiere rannten noch aufs Rollfeld

Ausland
24.11.2025 15:50
Zwei Männer waren zu spät am Flughafen und versuchten verzweifelt, ihren Wizz Air Flug noch zu ...
Zwei Männer waren zu spät am Flughafen und versuchten verzweifelt, ihren Wizz Air Flug noch zu erwischen.(Bild: P. Huber)

Am Flughafen Köln/Bonn haben sich zuletzt bizarre Szenen abgespielt: Zwei Männer waren zu spät zum Boarding gekommen, versuchten aber trotzdem noch verzweifelt, ihren Flug zu erwischen. Ein im Internet kursierendes Video zeigt die verrückte Situation.

In einem Video, das auf Social Media viral ging, sieht man die Männer, wie sie panisch auf das Flugzeug von Wizz Air zurennen. Sie wollten von Köln nach Bukarest fliegen und hatten den letzten Aufruf zum Einsteigen verpasst. 

Verzweifelte Aktion am Rollfeld
Wild mit den Armen gestikulierend, versuchten die beiden, die Aufmerksamkeit des Piloten zu erregen, damit dieser sie einsteigen lässt. Dieser reagierte nicht, das Flugzeug rollte weiter zur Startbahn.

Durchbrachen Sicherheitstür
Laut der Polizei hatten die beiden Männer die Glasscheibe eines Notfallschalters eingeschlagen, um eine Sicherheitstür zum Rollfeld zu öffnen, wie „The Sun“ schreibt. Gegen die beiden wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Ein Verstoß gegen das Luftsicherheitsgesetz werde noch untersucht, heißt es von Seiten der Behörden.

Mitarbeiter hielten die Männer fest
Ein Flughafensprecher sagte, die Männer seien von Flughafenmitarbeitern erwischt und festgenommen worden. Daraufhin wurden sie an die Bundespolizei übergeben. Der Flugbetrieb war „zu keinem Zeitpunkt gefährdet“, meldete er.

