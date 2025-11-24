Wie Abnehm-Trends dicke Frauen „auslöschen“

Lizzo befürchtet, dass Medikamente zur Gewichtsreduktion dazu geführt haben, dass übergewichtige Frauen „ausgelöscht“ wurden.
Die 37-jährige Sängerin erklärte in einem persönlichen Essay, dass sie „immer noch eine stolze dicke Frau“ ist und über 100 Kilogramm wiegt, doch sie ist besorgt über die Auswirkungen des „Ozempic-Booms“, der ihrer Meinung nach dazu geführt hat, dass „Übergrößen“ nicht mehr angeboten werden und dickere Models keine Jobs mehr bekommen.
„Dicke Mädels nicht mehr so dick“
In einem Beitrag auf der US-amerikanischen Newsletter-Webseite Substack mit dem Titel „Warum nehmen alle ab und was tun wir dagegen? Mit freundlichen Grüßen, eine Person, die abgenommen hat“ schrieb sie: „Nun sind wir also in der Mitte des Jahrzehnts angelangt, in dem Übergrößen auf magische Weise von Websites verschwinden. Plus-Size-Models werden nicht mehr für Modeljobs gebucht. Und alle unsere dicken Mädchen sind nicht mehr so dick. Ich bin immer noch ein stolzes, dickes Mädchen. Objektiv gesehen dick. Über 100 Kilogramm. Und ich liebe mich selbst genauso sehr, wie ich mich immer geliebt habe, egal was die Waage sagt.“
Ärger über Ausnutzer der Body-Positivity-Bewegung
Die „Good As Hell“-Sängerin glaubt, dass einige Menschen die Body-Positivity-Bewegung einfach nur „aus finanziellen Gründen oder um berühmt zu werden“ angenommen haben, und sie möchte diese Botschaft von „kommerzieller Schundware“ distanzieren.
Sie fügte hinzu: „Es mag einige schlechte Akteure unter uns geben. Einige Menschen haben die Bewegung vielleicht aus finanziellen Gründen oder um berühmt zu werden genutzt, und als sie ihnen nicht mehr nützlich war, haben sie sie aufgegeben. Das ist in Ordnung, es ging sowieso nie um sie. Wir haben viel Arbeit vor uns, um die Auswirkungen des Ozempic-Booms rückgängig zu machen. Ich habe viel Arbeit vor mir, um das Vertrauen der Bewegung zurückzugewinnen, die mir Flügel verliehen hat. Das ist eine Arbeit, die ich bereit bin zu leisten. Was tun wir? Wir führen weiterhin Gespräche.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.