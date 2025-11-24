Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um Kosten zu sparen

Schweiz erwägt gemeinsame Luftwaffe mit Österreich

Außenpolitik
24.11.2025 12:42

In der Schweiz wird über die Neuausrichtung der Verteidigung diskutiert – die Sozialdemokraten haben nun eine Zusammenlegung der Schweizer und der österreichischen Luftwaffe ins Spiel gebracht. Das sei kostengünstiger und könnte die Sicherheit erhöhen. Der Verteidigungsminister präferiert dagegen die Anschaffung von Dutzenden F-35-Kampfjets aus den USA.

0 Kommentare

Nachdem der Strategieexperte Mauro Mantovani vorgeschlagen hatte, die Verteidigung des Schweizer Luftraums an Frankreich zu übertragen, ist für die SP eine solche Zusammenlegung zusätzlich dazu „denkbar“, zitierte die „SonntagsZeitung“ aus einem Positionspapier der Partei. 

Minister will lieber F-35-Kampfjets anschaffen
So könnten „bedeutende Kosten gespart“ und dank der Möglichkeit, sicherheitsrelevante Schwerpunkte zu bilden, „die Sicherheit erhöht werden“, heißt es in dem Papier weiter. Die Sozialdemokraten haben das Positionspapier als Alternative zu Aufrüstungsplänen der Schweizer Regierung (Bundesrat) verabschiedet. Verteidigungsminister Martin Pfister von der Partei „Die Mitte“ favorisiert vor allem die Anschaffung von mindestens 30 F-35-Kampfjets aus den USA. Für Pfister ist der Kauf „alternativlos“.

Der Schweizer Verteidigungsminister Martin Pfister mit seiner österreichischen Amtskollegin ...
Der Schweizer Verteidigungsminister Martin Pfister mit seiner österreichischen Amtskollegin Klaudia Tanner(Bild: APA/KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

Sinnhaftigkeit und Preis
Die Sozialdemokraten halten das Rüstungsgeschäft einerseits für zu teuer. Andererseits seien die F-35 für die SP angesichts neuer Herausforderungen durch den massiven Einsatz von Drohnen in bewaffneten Konflikten nicht geeignet: Ein Aggressor müsse nicht „mit Panzertruppen bis zum Rhein vorstoßen oder ballistische Raketen einsetzen“, heißt es in dem Positionspapier der Schweizer Sozialdemokraten. Deren Co-Fraktionschefin im Parlament, Samira Marti, sagte der „SonntagsZeitung“: „Wir müssen den Schutz unseres Luftraums auf realistische Szenarien ausrichten.“ Sie nannte diesbezüglich „hybride Angriffe mit Drohnenschwärmen und Billigraketen“.

Kampfjets vom Typ F-35 (Symbolbild)
Kampfjets vom Typ F-35 (Symbolbild)(Bild: APA/AFP/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup)

Daher fordert die SP einen Fokus auf „Detektion, elektronische Abwehr und Punktverteidigung“. Konkret brauche es rasch verschiebbare Boden-Luft-Feuereinheiten und zur Abwehr von tief und langsam fliegenden Drohnen „leichte Kampfjets“, die für diese Aufgabe viel besser geeignet seien als F-35, so Marti.

Sozialdemokraten wollen „agilere, kostengünstigere“ Kampfjets
Vor knapp einem Jahr hatte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bekanntgegeben, dass Österreich zwölf Stück Leonardo M-346FA Jets vom italienischen Hersteller Leonardo kauft – in Nachfolge ausgemusterter Trainingsjets vom Typ Saab 105. Leonardo hatte sie als mögliche Ergänzung oder Alternative zu den Eurofightern beworben. Ähnliche leichte Maschinen wie die M-346 schlägt die SP nun für die Schweiz statt den F-35 vor. Diese seien „agiler, kostengünstiger und effektiver“.

Weil die neutrale Schweiz aber nicht ohne Hochleistungskampfjets in der Luft-Luft-Verteidigung auskomme, soll sie nun nach dem Willen der SP mit anderen europäischen Ländern wie dem NATO-Mitglied Frankreich und dem gleichfalls neutralen Nachbarn Österreich zusammenarbeiten, um den Kauf der F-35 gänzlich zu umgehen.

Lesen Sie auch:
Alle Schweizer sollen einen „Dienst für die Allgemeinheit“ erbringen.
Spannendes Referendum
Schweiz stimmt über Wehrpflicht für Frauen ab
24.11.2025

Bern will trotz Kostenexplosion Pläne durchziehen
Die Kosten der von der Regierung in Bern geplanten Nachrüstung haben sich mit der Zeit deutlich erhöht: Die Beschaffung der F-35 und von Patriot-Flugabwehrraketen ebenfalls aus den USA beläuft sich laut der „SonntagsZeitung“ mittlerweile inklusive der bis dato hinzugekommenen Mehrkosten auf rund neun Milliarden Franken (9,69 Mrd. Euro). Die SP sieht darin ein „Milliardengrab“.  „Wir müssen vielmehr mit unseren verlässlichen Partnern in Europa kooperieren, im Rahmen der militärischen Neutralität“, so Marti. Die autonome Landesverteidigung sei „ein Relikt aus der Vergangenheit“.

Auch Minister Pfister betonte jüngst die Bedeutung verlässlicher europäischer Partner – dies sowohl bezüglich wirtschaftlicher als auch sicherheitspolitischer Beziehungen. Zugleich warnte er aber vor Lücken bei Munition, Systemen und Ausrüstung und forderte die rasche Stärkung der Schweizer Armee. Die Regierung prüfe derzeit verschiedene Varianten, darunter eine Reduktion der Zahl der Flugzeuge oder einen Nachtragskredit. Am Grundsatzbeschluss für die F-35 halte man aber fest. Bis Ende November will Pfister einen Vorschlag für das weitere Vorgehen präsentieren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SchweizÖsterreichUSAFrankreichRheinParlament
LuftwaffeBundesrat
VerteidigungsministerRegierungDrohne
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.139 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Außenpolitik
China erzürnt
Japan will Raketen nahe Taiwan stationieren
Um Kosten zu sparen
Schweiz erwägt gemeinsame Luftwaffe mit Österreich
Europa verhandelt nach
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
Angst wahr geworden
Britischer Ex-Premier enthüllte Schockdiagnose
Maximilian Aigner
Überraschungskandidat folgt auf toten Landesrat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf