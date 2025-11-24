Schweiz erwägt gemeinsame Luftwaffe mit Österreich

Nachdem der Strategieexperte Mauro Mantovani vorgeschlagen hatte, die Verteidigung des Schweizer Luftraums an Frankreich zu übertragen, ist für die SP eine solche Zusammenlegung zusätzlich dazu „denkbar“, zitierte die „SonntagsZeitung“ aus einem Positionspapier der Partei.

Minister will lieber F-35-Kampfjets anschaffen

So könnten „bedeutende Kosten gespart“ und dank der Möglichkeit, sicherheitsrelevante Schwerpunkte zu bilden, „die Sicherheit erhöht werden“, heißt es in dem Papier weiter. Die Sozialdemokraten haben das Positionspapier als Alternative zu Aufrüstungsplänen der Schweizer Regierung (Bundesrat) verabschiedet. Verteidigungsminister Martin Pfister von der Partei „Die Mitte“ favorisiert vor allem die Anschaffung von mindestens 30 F-35-Kampfjets aus den USA. Für Pfister ist der Kauf „alternativlos“.