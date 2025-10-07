„Haben in Europa unsere Sicherheit verschlafen“

Österreich sah sich lange als Insel der Seligen. Neutral, friedlich, sicher. Jahrzehntelang hielt man sich für unangreifbar. „Wir haben geglaubt: Uns passiert eh nichts. Wir verlassen uns auf andere. Aber das stimmt nicht mehr. Wir sind verwundbar“, sagt Claudia Körmer. Sie ist Professorin an der Hochschule Campus Wien im Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement. Sie nennt die Dinge beim Namen: „Wir unterschätzen Gefahren. Und wir überschätzen uns selbst.“