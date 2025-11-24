Top-Torjäger Moser wäre fast Skifahrer geworden

Er trifft und trifft und trifft! Johannes Moser ist Österreichs Torschütze vom Dienst und war auch gegen Italien mit einem Doppelpack der Matchwinner. Dabei wäre er fast Skifahrer geworden ...
Ein Ex-Ski-Ass macht sich bei der U17-WM gerade einen Namen als Torjäger, schoss Österreich mit acht Toren ins Endspiel. Der Wirbelwind vom FC Liefering dribbelte sich in Doha auf die Überholspur und in die Notizblöcke zahlreicher Topklubs.
Moser ist aber nicht nur am Feld ein Überflieger, auch im Teambus gibt er als DJ den Ton an. Die Stimmung bei Österreich ist top. Logisch, schließlich feierte man mit dem 2:0 gegen Italien den größten rot-weiß-roten Erfolg bei einer WM.
Natürlich ein unglaubliches Gefühl
Moser: „Das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl. Bei einer WM im Finale zu stehen, das ist etwas ganz Besonderes“, betonte der Doppel-Torschütze. Der Aufstieg sei aus seiner Sicht „verdient“ gelungen. „Wir haben sehr hart gearbeitet und in jedem Spiel gezeigt, wer wir sind, wenn wir unseren Fußball spielen.“
Mit zwölf Jahren entschied er sich für Fußball
Mit acht Treffern in sieben Spielen führt Moser mittlerweile auch die Torschützenliste des Turniers an. Dabei wäre der Kärntner fast Skifahrer geworden! Bei den heimischen Meisterschaften wurde er Zweiter. Aber mit zwölf Jahren entschied sich der „Zehner“ dann aber doch endgültig für den Fußball. Moser durchlief die Salzburg-Akademie, kickt in der 2. Liga für Liefering, wo er heuer in 13 Spielen einmal getroffen hat.
