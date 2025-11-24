Top-Torjäger Moser wäre fast Skifahrer geworden

Mit zwölf Jahren entschied er sich für Fußball

Mit acht Treffern in sieben Spielen führt Moser mittlerweile auch die Torschützenliste des Turniers an. Dabei wäre der Kärntner fast Skifahrer geworden! Bei den heimischen Meisterschaften wurde er Zweiter. Aber mit zwölf Jahren entschied sich der „Zehner“ dann aber doch endgültig für den Fußball. Moser durchlief die Salzburg-Akademie, kickt in der 2. Liga für Liefering, wo er heuer in 13 Spielen einmal getroffen hat.