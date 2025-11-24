Überraschungskandidat folgt auf toten Landesrat

SPÖ traut Aigner wenig zu

Für Kritik sorgt die Personalie bei der SPÖ. In einer Aussendung heißt es, man sei „überrascht“ über die Entscheidung. „Bei aller Wertschätzung, gerade in so herausfordernden Zeiten wie wir sie jetzt haben, hätten wir erwartet, dass die ÖVP auf eine Person mit weitreichender Erfahrung in Verwaltung und Politik setzt“, sagt Peter Eder.