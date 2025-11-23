Das Kältetelefon kann vor Erfrierungstod retten

Die aktuelle Kälte kann für wohnungslose Menschen zur tödlichen Gefahr werden. Die Winternothilfe-Angebote der Caritas sind daher wieder im Einsatz.
Wer einen Menschen bemerkt, der in Kälte auf der Straße liegt, soll die Person ansprechen und fragen, ob Hilfe benötigt wird, informiert die Caritas.
Über das Caritas-Kältetelefon (0676/8482-10651) können Sozialarbeiter und Ärzte kontaktiert werden, die mit Lebensmitteln, Decken oder Schlafsäcken sowie medizinischer und psychologischer Erstversorgung helfen.
