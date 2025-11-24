Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fußball-WM in Katar

Heimreise keine Option! U17 will für Dobis Titel

Fußball National
24.11.2025 10:00
Der verletzte Dominik Dobis unterstützt seine U17, wo er nur kann.
Der verletzte Dominik Dobis unterstützt seine U17, wo er nur kann.(Bild: ÖFB/Andreas Pichler)

Österreichs U17-Stürmer Dominik Dobis erlitt im WM-Achtelfinale gegen England einen Kreuzbandriss. In den Flieger setzte sich der Salzburg-Kicker aber nicht, sondern glänzte beim letzten Japan-Sieg als Motivator in der Kabine.

0 Kommentare

Im ersten Gruppenspiel holte er gegen Saudi-Arabien in Minute 55 den Elfmeter zum entscheidenden 1:0 heraus, verwertete Johannes Moser eiskalt, startete Österreichs U17-Märchen bei der Weltmeisterschaft in Katar. Beim zweiten Dreier (3:0) grüßte das Murmeltier, wurde Dominik Dobis wieder im Strafraum gefoult, brachte Moser die Youngstrers mit dem 1:0 (36.) erneut auf die Siegerstraße!

Dobis (11) traf beim 4:1-Sieg gegen Neuseeland.
Dobis (11) traf beim 4:1-Sieg gegen Neuseeland.(Bild: ÖFB/Andreas Pichler)

Ehe sich Dobis im dritten Spiel endlich selbst belohnte, beim 4:1 gegen Neuseeland den zweiten Treffer erzielte (87.), die Truppe von Teamchef Hermann Stadler ins Sechzehntelfinale stürmte, wo Tunesien mit 2:0 besiegt werden konnte, im Achtelfinale mit England die erste Mammutaufgabe wartete, Österreich ablieferte. Und wie! Kapitän Pokorny & Co. siegten 4:0, dennoch musste man einen herben Rückschlag hinnehmen. Denn Dobis erlitt einen Kreuzbandriss, für den 16-Jährige endete die WM gegen die „Three Lions“ nach bereits 23 Minuten!

Teamchef Stadler will am Montag mit Österreich ins WM-Finale einziehen.
Teamchef Stadler will am Montag mit Österreich ins WM-Finale einziehen.(Bild: ÖFB/Andreas Pichler)

Auf dem Rasen kann der Spieler von Salzburgs U18 zwar nicht mehr mitwirken, dennoch war ein verfrühter Heimflug für ihn kein Thema. „Ich bleibe in Doha, habe das mit meinem Verein abgesprochen und werde in zwei Wochen operiert.“ Nach dem letzten 1:0-Sieg gegen Japan ergriff Dobis die Chance und heizte seinen Mitspielern in der Kabine ordentlich ein. „Männer, ich bin stolz auf jeden einzelnen von euch. Was ihr da gezeigt habt, ist unglaublich. Euer Wille ist grenzenlos!“ Starke Worte, die auch in der Mannschaft für Gänsehaut sorgten. „Dominik ist für uns ein ganz wichtiger Spieler und Mensch. Natürlich wollen für ihn jetzt den Titel holen“, meint Pokorny. Am Montag (14.30, live auf ORF 1 und Sky) kämpft Österreich gegen Italien um den WM-Finaleinzug. Mit Motivator Dobis an der Seite. 

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
117.925 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Fußball National
„Krone oder Kasperl“
„Wirklich grotesk, was sich in der Liga abspielt!“
Nach Blamage gegen GAK
Rapid in Zwickmühle – droht jetzt der Kahlschlag?
Fußball-WM in Katar
Heimreise keine Option! U17 will für Dobis Titel
ÖFB-U17 glänzt bei WM
Mit Alabas Klappstuhl in die Geschichtsbücher?
U17-WM-Halbfinale
Österreich gegen Italien, LIVE ab 14.30 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf