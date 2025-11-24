Heimreise keine Option! U17 will für Dobis Titel

Österreichs U17-Stürmer Dominik Dobis erlitt im WM-Achtelfinale gegen England einen Kreuzbandriss. In den Flieger setzte sich der Salzburg-Kicker aber nicht, sondern glänzte beim letzten Japan-Sieg als Motivator in der Kabine.
Im ersten Gruppenspiel holte er gegen Saudi-Arabien in Minute 55 den Elfmeter zum entscheidenden 1:0 heraus, verwertete Johannes Moser eiskalt, startete Österreichs U17-Märchen bei der Weltmeisterschaft in Katar. Beim zweiten Dreier (3:0) grüßte das Murmeltier, wurde Dominik Dobis wieder im Strafraum gefoult, brachte Moser die Youngstrers mit dem 1:0 (36.) erneut auf die Siegerstraße!
Ehe sich Dobis im dritten Spiel endlich selbst belohnte, beim 4:1 gegen Neuseeland den zweiten Treffer erzielte (87.), die Truppe von Teamchef Hermann Stadler ins Sechzehntelfinale stürmte, wo Tunesien mit 2:0 besiegt werden konnte, im Achtelfinale mit England die erste Mammutaufgabe wartete, Österreich ablieferte. Und wie! Kapitän Pokorny & Co. siegten 4:0, dennoch musste man einen herben Rückschlag hinnehmen. Denn Dobis erlitt einen Kreuzbandriss, für den 16-Jährige endete die WM gegen die „Three Lions“ nach bereits 23 Minuten!
Auf dem Rasen kann der Spieler von Salzburgs U18 zwar nicht mehr mitwirken, dennoch war ein verfrühter Heimflug für ihn kein Thema. „Ich bleibe in Doha, habe das mit meinem Verein abgesprochen und werde in zwei Wochen operiert.“ Nach dem letzten 1:0-Sieg gegen Japan ergriff Dobis die Chance und heizte seinen Mitspielern in der Kabine ordentlich ein. „Männer, ich bin stolz auf jeden einzelnen von euch. Was ihr da gezeigt habt, ist unglaublich. Euer Wille ist grenzenlos!“ Starke Worte, die auch in der Mannschaft für Gänsehaut sorgten. „Dominik ist für uns ein ganz wichtiger Spieler und Mensch. Natürlich wollen für ihn jetzt den Titel holen“, meint Pokorny. Am Montag (14.30, live auf ORF 1 und Sky) kämpft Österreich gegen Italien um den WM-Finaleinzug. Mit Motivator Dobis an der Seite.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.