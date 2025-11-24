Heimreise keine Option! U17 will für Dobis Titel

Auf dem Rasen kann der Spieler von Salzburgs U18 zwar nicht mehr mitwirken, dennoch war ein verfrühter Heimflug für ihn kein Thema. „Ich bleibe in Doha, habe das mit meinem Verein abgesprochen und werde in zwei Wochen operiert.“ Nach dem letzten 1:0-Sieg gegen Japan ergriff Dobis die Chance und heizte seinen Mitspielern in der Kabine ordentlich ein. „Männer, ich bin stolz auf jeden einzelnen von euch. Was ihr da gezeigt habt, ist unglaublich. Euer Wille ist grenzenlos!“ Starke Worte, die auch in der Mannschaft für Gänsehaut sorgten. „Dominik ist für uns ein ganz wichtiger Spieler und Mensch. Natürlich wollen für ihn jetzt den Titel holen“, meint Pokorny. Am Montag (14.30, live auf ORF 1 und Sky) kämpft Österreich gegen Italien um den WM-Finaleinzug. Mit Motivator Dobis an der Seite.