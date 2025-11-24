34-Jähriger klaut Geld aus offener Kasse

Bargeld heute mal „to go“ hat sich offenbar ein Mann an einer Tankstelle am Walserberg gedacht. Er griff in eine offenstehende Kassa. Weit kam er damit jedoch nicht.
Am frühen Sonntagmorgen langte ein 34-Jähriger einfach in einer Tankstelle an der A1 nahe der Staatsgrenze zu Deutschland in die Kasse. Wie viel Geld er dabei genau erwischte, teilte die Polizei nicht mit. Es habe sich um einen „dreistelligen Eurobereich“ gehandelt, hieß es.
Der Kroate wurde zwar noch durch einen Tankstellenmitarbeiter aufgehalten, konnte aber dennoch fliehen. Weil sofort nach ihm gefahndet wurde, konnten die Polizisten ihn kurze Zeit später im Salzburger Stadtgebiet festnehmen.
Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
