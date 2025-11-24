Das sind die Pläne für die neuen Regional-Shuttles

Es funktioniert einfach: Per App oder Telefon kann der Shuttle-Dienst bestellt werden. In den Gemeinden werden dafür eigene Haltestellen ausgewiesen, wo Fahrgäste dann nahe an ihrem Wohnort auf die Taxibusse warten. Die Mikro-Öffis ergänzen Bus und Bahn. Dank künstlicher Intelligenz sind die Zeiten laufend abrufbar und Fahrstrecken werden je nach Buchungen angepasst.