Ein Rückfall des Abwehrchefs in alte Zeiten

Der FC Red Bull Salzburg musste sich in der Fußball-Bundesliga erstmals überhaupt zu Hause der WSG Tirol geschlagen geben. Bei der 2:3-Niederlage vor nur 6123 Zuschauern konnte ein Duo überzeugen. Ein Verteidiger hingegen erlebte einen schwarzen Tag.
Schlager 4
Verbuchte gute Paraden, bei den Gegentreffern traf ihn keine Schuld.
Lainer 2
Vermochte dem Spiel kaum seinen Stempel aufzudrücken. Seine Flanken fanden zu selten einen Abnehmer.
Note 6 = Teamreif
Note 5 = Sehr stark
Note 4 = Stark
Note 3 = Solide
Note 2 = Schwach
Note 1 = Nicht sein Tag
Note 0 = Zu kurz eingesetzt
Schuster 2
Beim 2:1 wurde er von Frederiksen vernascht. Agierte diesmal unglücklich.
Rasmussen 1
Ein völlig gebrauchter Tag! Beim 2:1 kam er nicht ins Duell mit Frederiksen, beim 2:3 reichte eine starke Ballannahme von Ola-Adebomi, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Das war ein Rückfall in alte Zeiten!
Terzic 3
Seine starke Hereingabe nutzte Yeo zum frühen 1:0. Ansonsten war das ein solider Auftritt des Serben.
Yeo 4
Der gefährlichste Bulle! Das 1:0 selbst erzielt, das 2:0 vorbereitet. Einziges Manko des Maliers gegen die WSG: Er hätte weitere Tore erzielen müssen!
Diabate 3
Ein Vorbild an Einsatz, aber ohne Fortune. Wusste sich beim Elfer nur mit einem Foul zu verhelfen.
Kjaergaard 2
Mit unnötigen Fehlern, ohne große Offensivszenen.
Baidoo 3
Der Wirbelwind traf zum 2:0, vergab aber auch weitere Möglichkeiten – teils äußerst leichtfertig.
Vertessen 2
Rieb sich völlig auf, bestritt viele Duelle im Mittelfeld. An vorderster Front fand er nur eine gute Chance vor.
Alajbegovic 2
Blieb gegen die Wattener 61 Minuten lang blass – bis er ausgewechselt wurde.
Bischoff 2
An ihm lief das Spiel vorbei.
Bidstrup 3
Fügte sich gut ein, eroberte einige Bälle.
Kitano, Ratkov 0
Trainer Letsch 2
Während die Startelf in der ersten Hälfte ihre Aufgabe gut erledigte, enttäuschten die Joker bis auf Bidstrup.
