Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FC Red Bull Salzburg

Ein Rückfall des Abwehrchefs in alte Zeiten

Salzburg
23.11.2025 20:43
Jacob Rasmussen
Jacob Rasmussen(Bild: GEPA)

Der FC Red Bull Salzburg musste sich in der Fußball-Bundesliga erstmals überhaupt zu Hause der WSG Tirol geschlagen geben. Bei der 2:3-Niederlage vor nur 6123 Zuschauern konnte ein Duo überzeugen. Ein Verteidiger hingegen erlebte einen schwarzen Tag.

0 Kommentare

Schlager 4
Verbuchte gute Paraden, bei den Gegentreffern traf ihn keine Schuld.

Lainer 2
Vermochte dem Spiel kaum seinen Stempel aufzudrücken. Seine Flanken fanden zu selten einen Abnehmer.

Notenschlüssel

Note 6 = Teamreif

Note 5 = Sehr stark

Note 4 = Stark

Note 3 = Solide

Note 2 = Schwach

Note 1 = Nicht sein Tag

Note 0 = Zu kurz eingesetzt

Schuster 2
Beim 2:1 wurde er von Frederiksen vernascht. Agierte diesmal unglücklich.

Rasmussen 1
Ein völlig gebrauchter Tag! Beim 2:1 kam er nicht ins Duell mit Frederiksen, beim 2:3 reichte eine starke Ballannahme von Ola-Adebomi, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Das war ein Rückfall in alte Zeiten!

Terzic 3
Seine starke Hereingabe nutzte Yeo zum frühen 1:0. Ansonsten war das ein solider Auftritt des Serben.

Lesen Sie auch:
Thomas Letsch und Maurits Kjaergaard
WSG feiert in Salzburg
Letsch nach historischer Pleite: „Tut extrem weh!“
23.11.2025

Yeo 4
Der gefährlichste Bulle! Das 1:0 selbst erzielt, das 2:0 vorbereitet. Einziges Manko des Maliers gegen die WSG: Er hätte weitere Tore erzielen müssen!

Diabate 3
Ein Vorbild an Einsatz, aber ohne Fortune. Wusste sich beim Elfer nur mit einem Foul zu verhelfen.

Kjaergaard 2
Mit unnötigen Fehlern, ohne große Offensivszenen.

Baidoo 3
Der Wirbelwind traf zum 2:0, vergab aber auch weitere Möglichkeiten – teils äußerst leichtfertig.

Vertessen 2
Rieb sich völlig auf, bestritt viele Duelle im Mittelfeld. An vorderster Front fand er nur eine gute Chance vor.

Lesen Sie auch:
Red Bull Salzburg verspielte eine 2:0-Führung gegen die WSG Tirol.
2:0-Führung verspielt
Salzburg verliert in letzter Sekunde gegen die WSG
23.11.2025

Alajbegovic 2
Blieb gegen die Wattener 61 Minuten lang blass – bis er ausgewechselt wurde.

Bischoff 2
An ihm lief das Spiel vorbei.

Bidstrup 3
Fügte sich gut ein, eroberte einige Bälle.

Kitano, Ratkov 0

Trainer Letsch 2
Während die Startelf in der ersten Hälfte ihre Aufgabe gut erledigte, enttäuschten die Joker bis auf Bidstrup.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
182.608 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
142.080 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
136.611 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
677 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf