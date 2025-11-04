Salzburg nimmt Abschied von Josef Schwaiger

Dass er ein Mann war, der auf Menschen zuging, keine Scheu hatte und viele mit seinen Worten berührte, darin sind sich viele Wegbegleiter einig. Besonders geschätzt wurde Schwaiger für seine Verlässlichkeit, seine Handschlagmentalität – aber auch dafür, dass er bei Terminen ebenso in der Küche „Hallo“ sagte wie im offiziellen Rahmen.