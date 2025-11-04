Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Requiem für Landesrat

Salzburg nimmt Abschied von Josef Schwaiger

Salzburg
04.11.2025 14:17
Mitglieder der Landesregierung beim Requiem für Josef Schwaiger.
Mitglieder der Landesregierung beim Requiem für Josef Schwaiger.(Bild: Tröster Andreas)

Im Salzburger Dom fand am Dienstagmorgen das Requiem für den verstorbenen Landesrat Josef Schwaiger statt. Ihm erwiesen so viele Menschen die letzte Ehre, dass kein Platz unbesetzt blieb und viele stehen mussten. 

0 Kommentare

Salzburg hat nicht nur einen Politiker verloren. Im Requiem für den verstorbenen Landesrat Josef Schwaiger im Salzburger Dom würdigte das Land besonders den Menschen Josef Schwaiger.

Erzbischof Franz Lackner zelebrierte das Requiem.
Erzbischof Franz Lackner zelebrierte das Requiem.(Bild: Tröster Andreas)

Zahlreiche Menschen wollten von Schwaiger Abschied nehmen, sodass der Dom bis auf den letzten Platz besetzt war und sogar viele Besucher stehen mussten. Neben der Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler trauerten auch zahlreiche andere Mitglieder der Landesregierung um ihren früheren Kollegen.

Am Dienstagnachmittag wird Josef Schwaiger im kleinen Kreis beigesetzt.
Am Dienstagnachmittag wird Josef Schwaiger im kleinen Kreis beigesetzt.(Bild: Tröster Andreas)

Ergriffen zeigte sich Landeshauptfraustellvertreterin Marlene Svazek beim Abschied – wie schwer sie der Verlust mitnahm, war ihr anzusehen. 

Der frühere Landeshauptmann Wilfried Haslauer sowie der Salzburger Bürgermeister Bernhard Auinger erwiesen Schwaiger ebenfalls die letzte Ehre. 

Eine Fürbitte las Landeshauptmann a. D. Wilfried Haslauer.
Eine Fürbitte las Landeshauptmann a. D. Wilfried Haslauer.(Bild: Tröster Andreas)

Doch Schwaiger hinterließ auch grenzüberschreitend Spuren: Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sagte der „Krone“, dass sie Schwaiger sehr schätzte und eng mit ihm zusammenarbeitete. 

Aus der Bundespolitik nahm der ehemalige Vizekanzler Josef Pröll Abschied. „Er konnte nirgendwohin fahren, wo er nicht sofort von jemandem gekannt wurde“, sagte Abt Johannes Perkmann von der Benediktinerabtei Michaelbeuern in seiner Predigt.

Lego-Sammler und Opel-Liebhaber
Perkmann erinnerte an Seiten Schwaigers, die viele nicht kannten: Etwa an den leidenschaftlichen Lego-Sammler und Opel-Liebhaber, der sich auch als Politiker nicht zu schade für Camping-Urlaub war. 

Edtstadler bei ihrer Trauerrede.
Edtstadler bei ihrer Trauerrede.(Bild: Tröster Andreas)

Dass er ein Mann war, der auf Menschen zuging, keine Scheu hatte und viele mit seinen Worten berührte, darin sind sich viele Wegbegleiter einig. Besonders geschätzt wurde Schwaiger für seine Verlässlichkeit, seine Handschlagmentalität – aber auch dafür, dass er bei Terminen ebenso in der Küche „Hallo“ sagte wie im offiziellen Rahmen. 

„Bodenständig, pragmatisch, hemdsärmelig, verlässlich, freundlich, herzlich, wertschätzend“, zählte Edtstadler Schwaigers Qualitäten auf. 

Die Landeshauptfrau sprach von vielen vertrauensvollen Gespräche und Telefonaten mit ihrem Kollegen, offenkundig zu allen möglichen Uhrzeiten. Sie stellte die hohe Wertschätzung für Schwaiger in den Vordergrund und las Einträge aus dem Online-Kondolenzbuch vor. 

Lesen Sie auch:
Das Land trauert um Josef Schwaiger – (*17. Juli 1965, 23. Oktober 2025) – der hemdsärmelige ...
Tod des Landesrates
Schwaigers Handschlag wird Salzburg sehr fehlen
23.10.2025
Nach Herzinfarkt
Salzburgs Landesrat Schwaiger im Spital gestorben
23.10.2025

Auch die Familie Schwaigers nahm am Requiem teil. Die Beisetzung erfolgt im engsten Kreis am späteren Nachmittag.

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.713 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.038 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
127.509 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf