Fahrer von Kleinbus durchbrach Holzzaun in Kaprun

Mitten in der Nacht schrillten bei den Freiwilligen Floriani in Kaprun die Pager. Auf der alten Kaprunerstraße steckte ein Pkw schief im Holzgeländer, der Wagen deutlich gegen die Absperrung gedrückt. Die Feuerwehr sicherte die schmale Straße, leuchtete aus und zog das beschädigte Auto aus der Gefahrenzone. Der junge Lenker blieb äußerlich unversehrt.