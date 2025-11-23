Fahrer von Kleinbus durchbrach Holzzaun in Kaprun

Kurz nach Mitternacht krachte im Salzburger Kaprun ein Wagen von der Straße und bohrte sich in eine Holzabsperrung. Während die Feuerwehr die Bergung übernahm, stellte die Polizei fest: Der 20-jährige Lenker war stark alkoholisiert. Der Probeführerschein war damit sofort Geschichte.
Mitten in der Nacht schrillten bei den Freiwilligen Floriani in Kaprun die Pager. Auf der alten Kaprunerstraße steckte ein Pkw schief im Holzgeländer, der Wagen deutlich gegen die Absperrung gedrückt. Die Feuerwehr sicherte die schmale Straße, leuchtete aus und zog das beschädigte Auto aus der Gefahrenzone. Der junge Lenker blieb äußerlich unversehrt.
Die Polizei klärte rasch, warum der Wagen von der Fahrbahn rutschte. Der 20-jährige Steirer, der erst seit Kurzem den Probeführerschein besaß, pustete satte 2,08 Promille. Sein Führerschein wurde sofort abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Nach rund einer Stunde rückte die Feuerwehr wieder ein.
