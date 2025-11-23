Vorteilswelt
Coe traf doppelt

Bulls beendeten Krise mit Comeback-Sieg beim KAC

Salzburg
23.11.2025 20:31
Coe (re.) ging in Klagenfurt der Knopf auf.
Coe (re.) ging in Klagenfurt der Knopf auf.(Bild: GEPA)

Nach schwierigen Wochen konnten sich die Eisbullen endgültig aus dem Tal der Tränen befreien. Im ICE Hockey League-Klassiker beim KAC jubelten die Cracks von Coach Manny Viveiros bei dessen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte mit 4:3 nach Overtime. Zum Matchwinner avancierte Brandon Coe.

Lange lief es für Salzburg bei Manny Viveiros‘ Rückkehr nach Klagenfurt gar nicht gut. Nach einem torlosen ersten Drittel geriet der Serienmeister im zweiten schnell mit 0:2 in Rückstand, verfiel teilweise wieder in alte Muster und nahm auch wieder zu viele unnötige Strafen.

Auch wenn wir zurückliegen, hören wir nie auf zu kämpfen und können solche Spiele noch entscheiden

Brandon Coe

Doch diesmal kämpften sich die Bulls zurück, per Bauerntrick verkürzte Huber, auch das zwischenzeitliche 1:3 warf die Mozartstädter nicht aus der Bahn. Noch vor der zweiten Drittelpause sorgten Thaler und Coe für den Ausgleich. Das dritte Drittel blieb abermals torlos.

In der Overtime avancierte Coe mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner, im Eins-gegen-Eins ließ er KAC-Goalie Vorauer keine Chance und schob zum 4:3 und zum vierten Sieg in Folge ein – die Krise ist endgültig beendet! „Wir sind nach dem Rückstand mit gutem Penalty Killing gut zurückgekommen. Zusammen mit dem starken Atte Tolvanen im Tor war das die Grundlage für den Sieg. Das zeichnet unsere Mannschaft aus. Auch wenn wir zurückliegen, hören wir nie auf zu kämpfen und können solche Spiele noch entscheiden“, feierte der entscheidende Torschütze nach der Partie.

