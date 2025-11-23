Bulls beendeten Krise mit Comeback-Sieg beim KAC

In der Overtime avancierte Coe mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner, im Eins-gegen-Eins ließ er KAC-Goalie Vorauer keine Chance und schob zum 4:3 und zum vierten Sieg in Folge ein – die Krise ist endgültig beendet! „Wir sind nach dem Rückstand mit gutem Penalty Killing gut zurückgekommen. Zusammen mit dem starken Atte Tolvanen im Tor war das die Grundlage für den Sieg. Das zeichnet unsere Mannschaft aus. Auch wenn wir zurückliegen, hören wir nie auf zu kämpfen und können solche Spiele noch entscheiden“, feierte der entscheidende Torschütze nach der Partie.