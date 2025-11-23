Bulls beendeten Krise mit Comeback-Sieg beim KAC

Nach schwierigen Wochen konnten sich die Eisbullen endgültig aus dem Tal der Tränen befreien. Im ICE Hockey League-Klassiker beim KAC jubelten die Cracks von Coach Manny Viveiros bei dessen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte mit 4:3 nach Overtime. Zum Matchwinner avancierte Brandon Coe.
Lange lief es für Salzburg bei Manny Viveiros‘ Rückkehr nach Klagenfurt gar nicht gut. Nach einem torlosen ersten Drittel geriet der Serienmeister im zweiten schnell mit 0:2 in Rückstand, verfiel teilweise wieder in alte Muster und nahm auch wieder zu viele unnötige Strafen.
Auch wenn wir zurückliegen, hören wir nie auf zu kämpfen und können solche Spiele noch entscheiden
Brandon Coe
Doch diesmal kämpften sich die Bulls zurück, per Bauerntrick verkürzte Huber, auch das zwischenzeitliche 1:3 warf die Mozartstädter nicht aus der Bahn. Noch vor der zweiten Drittelpause sorgten Thaler und Coe für den Ausgleich. Das dritte Drittel blieb abermals torlos.
In der Overtime avancierte Coe mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner, im Eins-gegen-Eins ließ er KAC-Goalie Vorauer keine Chance und schob zum 4:3 und zum vierten Sieg in Folge ein – die Krise ist endgültig beendet! „Wir sind nach dem Rückstand mit gutem Penalty Killing gut zurückgekommen. Zusammen mit dem starken Atte Tolvanen im Tor war das die Grundlage für den Sieg. Das zeichnet unsere Mannschaft aus. Auch wenn wir zurückliegen, hören wir nie auf zu kämpfen und können solche Spiele noch entscheiden“, feierte der entscheidende Torschütze nach der Partie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.