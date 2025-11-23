Raserei in Bergheim endet mit Führerscheinabnahme

Auf der Umfahrung von Bergheim (Salzburg) stoppte die Polizei einen Pkw, der mit weit überhöhtem Tempo unterwegs war. Obwohl der Lenker nüchtern war, musste er sofort den Führerschein abgeben. Die Anzeige folgt – und die Fahrt endete noch an Ort und Stelle.
Den Verkehrspolizisten fuhr am Samstagabend ein Pkw ins Netz, der durch Bergheim raste. Bei erlaubten 70 km/h zeigte die Messung satte 123 km/h. Die Streife stoppte den Wagen und kontrollierte den 31-jährigen polnischen Lenker.
Der Alkotest verlief zwar negativ, doch die massive Überschreitung ließ keinen Spielraum: Der Führerschein wurde sofort vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Die Anzeige an die Behörde folgt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.