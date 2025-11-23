Wetterdienst warnt vor Glätte auf den Straßen

Für Salzburg Stadt und Teile des Flachgaus hat der Wetterdienst Geosphere eine Warnung herausgegeben. Besondere Vorsicht gelte aufgrund von erhöhter Glatteisgefahr auf Salzburgs Straßen.
Vor allem am Abend und in der Nacht kann es für Autofahrer gefährlich werden, warnt die Geosphere. Doch auch wer am Morgen früh das Haus verlässt, um zur Arbeit zu fahren, sollte vorsichtig sein.
Der Boden ist mittlerweile vielerorts gefroren. Fällt darauf dann Regen, entsteht eine gefährliche Glatteis-Schicht.
Dies wird vor allem bei unseren teilweise direkt angrenzenden Nachbarn in Schwaben bis nach Niederbayern der Fall sein. Dort wird es am vor allem am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag äußerst gefährlich!
Bis hin zur Salzburger Grenze gilt sogar eine Vorwarnung für erhebliches Unwetter.
