Salzburg gegen WSG Tirol ab 14.30 Uhr LIVE

14. Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Red Bull Salzburg empfängt WSG Tirol. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Rund drei Wochen nach Salzburgs mühsamem Cuperfolg in der Verlängerung treffen die Bullen neuerlich auf die WSG Tirol. Ende Oktober ebenfalls vor Heimpublikum verwandelte die Elf von Thomas Letsch einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg und nicht zuletzt einen Erfolg der Moral. Die ist nach einem schwierigen September und Oktoberstart zuletzt deutlich gestiegen. „Die Mannschaft ist enger geworden, die Jungs akzeptieren ihre Rollen“, freute sich Letsch. Trotz zahlreicher Einsätze für die Länderauswahlen blieb der Tabellenführer von Blessuren verschont, selbst beim lange verletzten Stürmer Karim Konate gibt es Licht am Ende des Tunnels. „Ich bin optimistisch, dass wir ihn noch in diesem Jahr sehen“, meinte Letsch.
Die bisherigen Saisonpartien gegen die WSG – in der Liga gab es ein in Tirol ein 2:1 – seien durchaus lehrreich gewesen. „Natürlich sind die Sinne geschärft. Wir haben zwar beide Spiele gewonnen, aber in der Verlängerung und auch in Tirol am Schluss zittern müssen. Im Cup hat uns die WSG in der Art und Weise gegen den Ball ein bisschen überrascht“, rekapitulierte Letsch. Der Deutsche stellt sich auf ein hartes Duell mit einer Mannschaft „mit einem klaren Plan“ und dank großgewachsener Verteidiger „viel Wucht und Gefahr bei Standards“ ein.
Auf einem guten Weg sieht sich freilich auch die WSG, die zuletzt drei Spiele nicht verloren hat (ein Sieg, zwei Remis). „Die Sicherheit und das Selbstvertrauen von den Abläufen her, das wird immer besser. Keine Mannschaft spielt gern gegen uns“, meinte Trainer Philipp Semlic, mahnte aber zugleich: „Wir dürfen uns davon nicht blenden lassen.“ Der Respekt vor Salzburg ist seit dem jüngsten Duell nicht kleiner geworden. „Sie sind sicher gefestigter“, betonte der Steirer. „Für uns ist es aber wurscht, wir müssen vor der eigenen Haustür kehren. Wir hoffen, eine Leistung abzurufen wie im Cup. Wir brauchen Mut, offensive Haltung und Vorfreude.“
Wir wünschen gute Unterhaltung und ein spannendes Match!
