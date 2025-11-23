Salzburg gegen WSG Tirol ab 14.30 Uhr LIVE

Auf einem guten Weg sieht sich freilich auch die WSG, die zuletzt drei Spiele nicht verloren hat (ein Sieg, zwei Remis). „Die Sicherheit und das Selbstvertrauen von den Abläufen her, das wird immer besser. Keine Mannschaft spielt gern gegen uns“, meinte Trainer Philipp Semlic, mahnte aber zugleich: „Wir dürfen uns davon nicht blenden lassen.“ Der Respekt vor Salzburg ist seit dem jüngsten Duell nicht kleiner geworden. „Sie sind sicher gefestigter“, betonte der Steirer. „Für uns ist es aber wurscht, wir müssen vor der eigenen Haustür kehren. Wir hoffen, eine Leistung abzurufen wie im Cup. Wir brauchen Mut, offensive Haltung und Vorfreude.“