Auto stürzt ab

Pkw landet in Krispl bei Schnee im Straßengraben

Salzburg
23.11.2025 23:30
Das Auto landete im Straßengraben
Das Auto landete im Straßengraben

In Krispl rückte am Sonntag die Feuerwehr an, nachdem ein Auto bei winterlichen Bedingungen von der Gemeindestraße rutschte und in einem Graben liegen blieb...

Auf der Gemeindestraße in Krispl geriet am Sonntag ein Pkw bei winterlichen Bedingungen ins Rutschen und stürzte in einen Graben. Die beiden Insassen befreiten sich laut Feuerwehr unverletzt aus dem Fahrzeug.

Drei Fahrzeuge und 20 Mann waren im Einsatz.
Drei Fahrzeuge und 20 Mann waren im Einsatz.

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, leiteten den Verkehr an der Engstelle vorbei und bereiteten die Bergung vor. Nach dem Herausziehen des Wagens übergab die Feuerwehr den Pkw an ein Abschleppunternehmen. Drei Fahrzeuge und 20 Kräfte standen im Einsatz.

