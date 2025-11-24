Zwei Unfälle auf der A10 führen zu langen Staus

Gleich zwei Unfälle gab es heute früh auf der A10 in Richtung Norden in Salzburg. Im Berufsverkehr sind deshalb lange Staus entstanden. Sowohl bei Wals als auch bei Hallein gibt es Verzögerungen.
Wer heute früh auf der A10 in Richtung Norden unterwegs ist, braucht Geduld: Um kurz nach 7 Uhr kam es zu einem Unfall bei Wals. Die Autobahn wurde sogar kurzfristig gesperrt.
Kurze Zeit später kam es in der Nähe von Hallein zu einem Unfall auf der Überholspur. Der Verkehr musste auf eine Spur umgeleitet werden. An beiden Unfallstellen staut es sich.
