Letsch nach historischer Pleite: „Tut extrem weh!“

Tabellenführer Salzburg hat nach 2:0-Führung zuhause gegen die WSG Tirol noch in letzter Minute durch ein Elfertor von Valentino Müller verloren. Nach dem 2:3 liegen die „Bullen“ nur drei Punkte vor dem Sechsten Austria. Für die WSG war es der erste Bundesliga-Sieg in Salzburg. Hier die Stimmen zum Spiel.
Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Es tut extrem weh, die Enttäuschung ist riesengroß. Wir sind selbst für die Niederlage verantwortlich. Für mich ist ganz klar, dass es reichen müsste, wenn man zwei Tore erzielt. Bei allem Respekt vor der WSG hätten wir das 3:0 machen müssen. Die Mannschaft war aber nicht scharf genug, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Aber solche Dämpfer gehören dazu.“
Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Das ist ein historischer Sieg, ein besonderer Tag für die WSG-Familie. Wir hatten von Beginn an gute Phasen, bekommen ein billiges Tor, hatten dann wieder gute Phasen und bekommen dann wieder ein billiges Gegentor. Das war nicht einfach für meine Mannschaft, aber was sie dann daraus gemacht hat, war beeindruckend. Sie hat Charakter gezeigt, hat sich richtig hineingekämpft. Diese Performance stimmt mich für die nächsten Wochen positiv.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.