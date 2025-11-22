Vorteilswelt
Bundesliga im Ticker

TSV Hartberg gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
22.11.2025 04:09
Hartberg-Trainer Manfred Schmid
Hartberg-Trainer Manfred Schmid(Bild: APA/EXPA)

14. Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga: TSV Hartberg empfängt SV Ried. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Egal, wie die Partie ausgeht, in Hartberg steht ein Fest an. 189 Tage nach dem bis Samstag letzten „echten“ Heimspiel in der Oststeiermark öffnet die neu adaptierte Profertil Arena erstmals in dieser Saison ihre Pforten. Das ungeliebte Ausweichstadion in der Südstadt, in der nur vier Punkte in vier Partien gelangen, ist Geschichte, die SV Ried der Gegner. Nach fünf Spielen ohne Niederlage in Folge und den jüngsten zwei Siegen über die Austria und den WAC sorgen die Vorzeichen für Optimismus. Geht es so weiter, könnten die Zuschauer von der nagelneuen großen Heimtribüne im Süden sowie den erweiterten Ost- und Haupttribünen sehen, wie die Elf von Manfred Schmid auch das sechste Oberhaus-Duell mit den Wikingern in Folge für sich entscheidet.

Ried hat nach dem jüngsten 2:1-Sieg über Blau-Weiß Linz seinerseits Selbstvertrauen getankt, ist mit 17 Punkten nach 13 Spielen der beste BL-Aufsteiger seit Hartberg in der Saison 2018/19 (18 Pkt.). „Mit Rückenwind aus dem Derbysieg freuen wir uns auf den finalen Vier-Spiele-Sprint der Herbstsaison“, sagte Trainer Maximilian Senft.

„Gegen Hartberg haben wir erstmals in dieser Saison die Chance, eine Niederlage aus der Hinrunde (0:2, Anm.) wettzumachen. Das spornt natürlich an. Wir wissen, dass Hartberg aufgrund der Stadioneröffnung besonders motiviert aus der Kabine kommen wird“, meinte Senft, dessen Truppe in der Tabelle nur zwei Punkte hinter dem TSV auf Rang acht liegt.

Wir wünschen gute Unterhaltung und ein spannendes Match!

