TSV Hartberg gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE

Egal, wie die Partie ausgeht, in Hartberg steht ein Fest an. 189 Tage nach dem bis Samstag letzten „echten“ Heimspiel in der Oststeiermark öffnet die neu adaptierte Profertil Arena erstmals in dieser Saison ihre Pforten. Das ungeliebte Ausweichstadion in der Südstadt, in der nur vier Punkte in vier Partien gelangen, ist Geschichte, die SV Ried der Gegner. Nach fünf Spielen ohne Niederlage in Folge und den jüngsten zwei Siegen über die Austria und den WAC sorgen die Vorzeichen für Optimismus. Geht es so weiter, könnten die Zuschauer von der nagelneuen großen Heimtribüne im Süden sowie den erweiterten Ost- und Haupttribünen sehen, wie die Elf von Manfred Schmid auch das sechste Oberhaus-Duell mit den Wikingern in Folge für sich entscheidet.