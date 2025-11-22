14-Jähriger wurde bei Treibjagd von Ast getroffen

Es kommt ja hin und wieder vor, dass ein Jäger versehentlich von einem anderen Weidmann getroffen wird. In Sipbachzell (OÖ) war das am Samstag etwas anders. Bei einer Treibjagd wurde ein 14-Jähriger von einem herabfallenden Ast getroffen.
Drei Feuerwehren, Rettung, Notarzt und Polizei sind Samstagmittag zu einer Personenrettung nach Sipbachzell alarmiert worden. Der Grund war mehr als ungewöhnlich. Bei einer Treibjagd war es zu einem Unfall gekommen. Ein Einheimischer (14) wurden von einem herabfallenden Ast eines morschen Baumes getroffen.
Jäger trugen Bub aus Wald
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die anwesenden Jäger trugen den Verletzten nach der Erstversorgung aus dem unwegsamen Waldstück zur Straße, wo er ins Rettungsauto umgeladen werden konnte. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung dann ins Klinikum Wels eingeliefert.
