Blau-Weiß Linz gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Die Austria kämpft bei Blau-Weiß um den Platz über dem ominösen Strich. Als Siebenter sind die Wiener im Rennen um die Meistergruppe gefordert, beim Vorletzten der Tabelle sind die drei Zähler klares Ziel. Man fahre mit einem „extremen Hunger“ nach Linz, merkte Trainer Stephan Helm an. Seine Spieler hätten in der Länderspielpause „richtig gehackelt. Richtung Winterpause wollen wir uns eine bestmögliche Ausgangsposition verschaffen“. Mit Neo-Sportdirektor Michael Wagner hatte Helm bereits einen „intensiven“ Austausch. „Er hat sich viel Zeit für mich genommen.“ Offensivspieler Sanel Saljic absolvierte bereits Zeit am Platz, der 19-Jährige soll in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.