Hausordnung für Zuwanderer in OÖ nimmt Formen an

Expertenrat erarbeitet Details

Festgeschrieben soll dieser Grundsatz in der „OÖ Hausordnung“ werden, die Dörfel gerade ausarbeiten lässt. Und diese nehme jetzt „konkrete Formen“ an, lässt der Landesrat wissen. Am 8. September tritt der zuständige Expertenrat zu seiner zweiten Sitzung zusammen. Gemeinsam mit Integrationsexperte Kenan Güngör sollen eine prägnante Kurzfassung sowie eine vertiefende Langfassung erarbeitet werden.