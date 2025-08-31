Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1x1 des Zusammenlebens

Hausordnung für Zuwanderer in OÖ nimmt Formen an

Oberösterreich
31.08.2025 15:30
Für Zuwanderer soll es in OÖ bald eine Hausordnung geben.
Für Zuwanderer soll es in OÖ bald eine Hausordnung geben.(Bild: APA/AFP or licensors)

Sie soll eine „Orientierungshilfe für ein gelingendes Miteinander“ sein: Die Hausordnung, die Landesrat Christian Dörfel für Zuwanderer ausarbeiten lässt, nimmt Formen an. Demnächst tritt erneut ein Expertenrat zusammen, um in Form zu gießen, was man seitens des Landes offiziell von Migranten erwartet.

0 Kommentare

Das „Scharia-Urteil“ eines Wiener Gerichts sorgte zuletzt für Schlagzeilen: Es besagt, dass ein auf islamischem Recht basierendes Schiedsurteil in Österreich umgesetzt werden darf. In Oberösterreich soll so etwas, zumindest in der Vorstellung von Integrationslandesrat Christian Dörfel nicht möglich sein: Keine Religion stehe über staatlichem Recht, insistiert der ÖVP-Politiker.

Expertenrat erarbeitet Details
Festgeschrieben soll dieser Grundsatz in der „OÖ Hausordnung“ werden, die Dörfel gerade ausarbeiten lässt. Und diese nehme jetzt „konkrete Formen“ an, lässt der Landesrat wissen. Am 8. September tritt der zuständige Expertenrat zu seiner zweiten Sitzung zusammen. Gemeinsam mit Integrationsexperte Kenan Güngör sollen eine prägnante Kurzfassung sowie eine vertiefende Langfassung erarbeitet werden.

Zitat Icon

Die Hausordnung zeigt auf, welche Regeln einzuhalten sind und wo unsere gesellschaftlichen Grenzen verlaufen – und dass diese nicht überschritten werden dürfen.

Integrationslandesrat Christian Dörfel (ÖVP)

„Zentrale Prinzipien unseres Zusammenlebens“
Natürlich soll es in der Hausordnung nicht nur um den oben erwähnten Grundsatz staatliches Recht vs. Religion gehen. Sie soll laut Dörfel „zentrale Prinzipien unseres Zusammenlebens, wie Leistungsbereitschaft, Gewaltfreiheit, Gleichberechtigung und gegenseitige Rücksichtnahme“ enthalten. Ziel sei es, einen gesellschaftlichen Konsens zu formulieren, der Polarisierungen entgegenwirkt und Parallelgesellschaften verhindert.

Werbekampagne geplant
„Mit der ,OÖ Hausordnung‘ schaffen wir ein gemeinsames Wertefundament für das Zusammenleben und stellen klar, dass wir die Integration als Anpassung an unsere Mehrheitsgesellschaft verstehen – und nicht umgekehrt“, bekräftigt Dörfel. Nach ihrer Fertigstellung soll sie rechtlich verankert und – etwa durch eine Werbekampagne – breit kommuniziert werden.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
155.710 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
151.406 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
150.349 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
1836 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1741 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1507 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Oberösterreich
Kommt er nach OÖ?
Warum Elch „Emil“ das Lieblingstier der FPÖ ist
1x1 des Zusammenlebens
Hausordnung für Zuwanderer in OÖ nimmt Formen an
Jagoda Marinić
Podcasterin hält Rede bei Linzer Brucknerfest
Wenn Pfarrer verreist:
Urlaubsvertretung am Altar kommt oft aus Afrika
Hauben-Lokal sperrt zu
„Spitzen-Gastronomie leidet unter der Sparsamkeit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf