Promis verraten uns ihre geheimen Punschrezepte

Weihnachten naht – und mit ihm die Frage: Was kommt heuer ins Häferl? Während die Wiener über Punschpreise stöhnen, wollten wir wissen, welche Festtagsmischungen Promis daheim am liebsten kredenzen.
Die Christkindlmarkt-Saison läuft, doch der Preis für ein wärmendes Häferl lässt viele frösteln. Denn die Schmerzgrenze bei den Preisen von Punsch und Glühwein ist bei vielen Wienern erreicht. Laut aktueller Umfrage sind 5,50 Euro das Limit – schon jetzt finden nämlich 37 Prozent der Wiener den gängigen Tarif zu hoch. Trotz steigender Kosten, bleibt der Punsch für die meisten aber ein Fixpunkt in der Vorweihnachtszeit. Mehr als 900 Stände locken, doch ausgefallene Sorten kratzen längst an der Zehn-Euro-Marke.
