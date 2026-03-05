Wegen der Krise am Bau: Dachdecker ist insolvent

Die Firma ist auf Dachdecker, Sprengler und PV-Montagearbeiten spezialisiert und beschäftigt derzeit 24 Mitarbeiter. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben ihre Ursache in den Umsatzeinbrüchen der Jahre 2024 und 2025, gepaart mit gestiegenen Kosten für Personal und Material. Dazu kamen noch Forderungsausfälle bei wichtigen Kunden, wodurch die Liquidität fehlte. Gespräche mit der Hausbank zur Ausdehnung des Kreditrahmens scheiterten – Folge ist die Insolvenz.