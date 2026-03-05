Wegen der Krise am Bau: Dachdecker ist insolvent

Wieder hat es ein Unternehmen aus der Baubranche erwischt: Die T-Dach GmbH aus Ohlsdorf in Oberösterreich ist mit rund 3,8 Millionen Euro in Konkurs. Gründe sind die Krise am Bau sowie gestiegene Kosten.
Über das Vermögen der T-Dach GmbH ist am Donnerstag am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden, wie die Gläubigerschutzverbände AKV Europa und Creditreform berichten. Das Verfahren wurde auf Eigenantrag des Unternehmens aus Ohlsdorf in Oberösterreich eingeleitet.
Die Firma ist auf Dachdecker, Sprengler und PV-Montagearbeiten spezialisiert und beschäftigt derzeit 24 Mitarbeiter. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben ihre Ursache in den Umsatzeinbrüchen der Jahre 2024 und 2025, gepaart mit gestiegenen Kosten für Personal und Material. Dazu kamen noch Forderungsausfälle bei wichtigen Kunden, wodurch die Liquidität fehlte. Gespräche mit der Hausbank zur Ausdehnung des Kreditrahmens scheiterten – Folge ist die Insolvenz.
Fortführung geplant
Den Schulden von rund 3,8 Millionen Euro stehen Aktiva von etwa 1,9 Millionen Euro gegenüber. Betroffen sind neben den 24 Beschäftigten auch 60 Gläubiger.
Das Unternehmen plant die Fortführung. Gelingen soll das durch ein Sparprogramm, die Schließung eines Teilbereichs, die Reduktion von Leasingverträgen sowie eine verstärkte Zusammenarbeit mit Subunternehmen.
