„Wie Hollywood-Film“: Odyssee wegen Nahost-Krieg

Pass verloren: vom Oman zurück nach Dubai

Die Weiterreise verzögerte sich, weil Medwedews Fahrer seinen Pass nicht finden konnte. „Wir waren die Einzigen, die die Grenze überquert und sich umgedreht haben, um zurück in die Vereinigten Arabischen Emirate zu fahren. Er hat seinen Pass auf einem Parkplatz gefunden und wir sind zurück in den Oman gefahren. Wir verbrachten dort eine Nacht, dann flogen wir nach Istanbul, dort verbrachten wir eine Nacht und flogen nach Los Angeles“, sagte der 30-Jährige.