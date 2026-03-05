Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Missbrauchsskandal

SOS-Kinderdorf: Neue Vorwürfe gegen Gmeiner

Österreich
05.03.2026 15:10
Gegen den Gründer von SOS-Kinderdorf, Hermann Gmeiner, sind weitere Missbrauchsvorwürfe bekannt ...
Gegen den Gründer von SOS-Kinderdorf, Hermann Gmeiner, sind weitere Missbrauchsvorwürfe bekannt geworden.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neue Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründer von SOS-Kinderdorf, Hermann Gmeiner. Demnach sind fünf weitere Fälle bekannt geworden – vier in Österreich und einer in Deutschland. Die Organisation bestätigte, dass in den betroffenen Fällen bereits Opferschutzverfahren laufen.

0 Kommentare

„Darunter sind auch Meldungen von Personen, die nie bei SOS-Kinderdorf betreut wurden, sowie von Personen, die nicht selbst von gemeldetem Fehlverhalten betroffen waren“, so SOS-Kinderdorf in einer Stellungnahme, wie der „Falter“ in seiner aktuellen Ausgabe schreibt. Mit sämtlichen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern steht SOS-Kinderdorf demnach im Austausch. Die Reformkommission sei über alle Inhalte – sowohl über die acht historischen Opferschutzfälle als auch über die fünf laufenden Verfahren und die vier weiteren Hinweise – informiert worden.

Über 200 Meldungen
Bei SOS-Kinderdorf war man von den neuen Vorwürfen gegen Gmeiner nicht überrascht. Die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründer veröffentlichte SOS-Kinderdorf Ende Oktober 2025 selbst: Demnach waren in den Jahren 2013 bis 2023 bei der Opferschutzkommission rund 200 Meldungen eingegangen, acht davon betrafen Gmeiner. Hier gaben Personen plausibel an, von Gmeiner sexuelle Gewalt erlitten zu haben und wurden seitens SOS-Kinderdorf mit bis zu 25.000 Euro und der Übernahme von Therapiestunden entschädigt.

Lesen Sie auch:
Das SOS Kinderdorf in Moosburg bemühe sich um die Aufarbeitung der Vergangenheit, heißt es vom ...
Krone Plus Logo
Immer mehr Anzeigen
SOS Kinderdorf: Über 100 Beschuldigte in Kärnten
18.02.2026
Fall neu aufgerollt
Skandal schlägt ein: Kinderdorf verliert Millionen
22.01.2026
Hermann Gmeiner
Missbrauchsvorwürfe gegen SOS-Kinderdorf-Gründer
23.10.2025

Studie soll Klarheit bringen
Neben der Aufarbeitung von Meldungen und Vorwürfen aus der Vergangenheit an den österreichischen Standorten von SOS-Kinderdorf wird der Organisation zufolge eine historische Studie vorbereitet. Diese soll lange zurückliegende Vorwürfe im Zusammenhang mit Gründerpersonen untersuchen und dabei auch die Rolle Hermann Gmeiners und weiterer Gründerfiguren sowie die damit verbundenen Macht- und Organisationsstrukturen analysieren. „Die Ergebnisse werden transparent dokumentiert und veröffentlicht“, hieß es.

Ausgangspunkt dieser Studie sind bekannt gewordene Vorwürfe im Zusammenhang mit Gründerpersonen. Im Zuge der Aufarbeitung wurden acht historische und abgeschlossene Opferschutzfälle bekannt, die konkret Gmeiner als Täter betreffen. Auch gegen Gmeiners Nachfolger als Präsident von SOS-Kinderdorf, Helmut Kutin, liegen Verdachtsfälle im Zuge eines Missbrauchsfalls durch einen österreichischen Großspender vor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
05.03.2026 15:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.858 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.984 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
280.314 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2602 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2066 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
1823 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Experten-Gutachten
1000 Fische tot: Jetzt steht die Ursache fest
Missbrauchsskandal
SOS-Kinderdorf: Neue Vorwürfe gegen Gmeiner
Diskutieren Sie mit!
ÖGK: Reduktion der Leistungen nachvollziehbar?
13 bis 15 Jahre alt
Kriminelle Jugendbande in Fürstenfeld überführt
Gespräch im Vatikan
Van der Bellen auf Besuch bei Papst Leo XIV.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf