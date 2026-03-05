SOS-Kinderdorf: Neue Vorwürfe gegen Gmeiner

„Darunter sind auch Meldungen von Personen, die nie bei SOS-Kinderdorf betreut wurden, sowie von Personen, die nicht selbst von gemeldetem Fehlverhalten betroffen waren“, so SOS-Kinderdorf in einer Stellungnahme, wie der „Falter“ in seiner aktuellen Ausgabe schreibt. Mit sämtlichen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern steht SOS-Kinderdorf demnach im Austausch. Die Reformkommission sei über alle Inhalte – sowohl über die acht historischen Opferschutzfälle als auch über die fünf laufenden Verfahren und die vier weiteren Hinweise – informiert worden.