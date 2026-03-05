„12.000 Tirolerinnen teilen sich einen Kassenarzt“

Dass Tirol hier hinterherhinke, zeige sich besonders deutlich beim Thema Schwangerschaftsabbruch. Derzeit gibt es nur einen Arzt dafür. Zwei Ärztinnen haben, wie mehrfach berichtet, ihr Angebot wieder zurückgezogen. Ein neuer Arzt wurde 2024 präsentiert, wie LA Zeliha Arslan sagte, doch auch dieser habe in diesem Jahr wegen des „Drucks konservativer Kräfte“ sein Angebot widerrufen.