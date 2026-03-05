Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Engpass Gynäkologie

„12.000 Tirolerinnen teilen sich einen Kassenarzt“

Tirol
05.03.2026 15:00
(Bild: InsideCreativeHouse - stock.adob)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Für die Tiroler Grünen bleibt Tirol in zentralen Fragen der Gleichstellung immer noch Schlusslicht in Österreich – „ein Versagen der Politik“, wie sie es nennen. Anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März erklären sie den Monat März zum Aktionsmonat. Im Fokus steht Gesundheit.

0 Kommentare

Den gesamten März haben die Grünen anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März zum Aktionsmonat erklärt. Sie wollen auf die nach wie vor noch bestehenden Aufgaben in der Gleichstellung aufmerksam machen. Schwerpunkt sei dieses Mal die Frauengesundheit.

Zitat Icon

Frauenrechte sind ein Gradmesser für eine gerechte Gesellschaft. Tirol darf nicht länger Schlusslicht bleiben.

LA Zeliha Arslan (Grüne)

Bild: Gruber

Dass Tirol hier hinterherhinke, zeige sich besonders deutlich beim Thema Schwangerschaftsabbruch. Derzeit gibt es nur einen Arzt dafür. Zwei Ärztinnen haben, wie mehrfach berichtet, ihr Angebot wieder zurückgezogen. Ein neuer Arzt wurde 2024 präsentiert, wie LA Zeliha Arslan sagte, doch auch dieser habe in diesem Jahr wegen des „Drucks konservativer Kräfte“ sein Angebot widerrufen.

Lesen Sie auch:
ÖGB-Vorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied im Gespräch mit Redakteurin Nadine Isser (li.)
Krone Plus Logo
Neue Richtlinie kommt
Ab Juni wird man wissen, was Kollegen verdienen
03.03.2026
Wohnungen für Opfer
Gewalt gegen Frauen: Projekt „Noah“ gibt Hoffnung
19.01.2026
Krone Plus Logo
Finanz, Pension, Leben
Starke Tipps für starke Frauen zum Weltfrauentag
02.03.2026

Bei der allgemeinen gynäkologischen Versorgung gebe es ebenfalls Lücken, rund 12.000 Frauen teilen sich einen Kassenarzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.858 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.984 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
280.314 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2602 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2066 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
1823 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf