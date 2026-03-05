„12.000 Tirolerinnen teilen sich einen Kassenarzt“

Für die Tiroler Grünen bleibt Tirol in zentralen Fragen der Gleichstellung immer noch Schlusslicht in Österreich – „ein Versagen der Politik“, wie sie es nennen. Anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März erklären sie den Monat März zum Aktionsmonat. Im Fokus steht Gesundheit.
Den gesamten März haben die Grünen anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März zum Aktionsmonat erklärt. Sie wollen auf die nach wie vor noch bestehenden Aufgaben in der Gleichstellung aufmerksam machen. Schwerpunkt sei dieses Mal die Frauengesundheit.
Frauenrechte sind ein Gradmesser für eine gerechte Gesellschaft. Tirol darf nicht länger Schlusslicht bleiben.
LA Zeliha Arslan (Grüne)
Bild: Gruber
Dass Tirol hier hinterherhinke, zeige sich besonders deutlich beim Thema Schwangerschaftsabbruch. Derzeit gibt es nur einen Arzt dafür. Zwei Ärztinnen haben, wie mehrfach berichtet, ihr Angebot wieder zurückgezogen. Ein neuer Arzt wurde 2024 präsentiert, wie LA Zeliha Arslan sagte, doch auch dieser habe in diesem Jahr wegen des „Drucks konservativer Kräfte“ sein Angebot widerrufen.
Bei der allgemeinen gynäkologischen Versorgung gebe es ebenfalls Lücken, rund 12.000 Frauen teilen sich einen Kassenarzt.
