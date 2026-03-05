ÖGK: Reduktion der Leistungen nachvollziehbar?

Ab Mai streicht die ÖGK die Finanzierung für Kliniktransfers. Betroffen sind jährlich 9.000 Fahrten in Niederösterreich. Die Kasse verweist auf Gutachten, die Länder warnen vor Versorgungslücken. Ist dies eine notwendige Reform oder ein gefährlicher Einschnitt in die Patientenversorgung?
Ab dem 1. Mai übernimmt die ÖGK keine Kosten mehr für Krankentransporte zwischen Spitälern. Allein in Niederösterreich sind davon jedes Jahr 9.000 Fahrten betroffen. Dieser Schritt ist Teil einer allgemeinen Entwicklung: Im Gesundheitssystem werden Leistungen immer weiter gekürzt, um Geld zu sparen. Die ÖGK rechtfertigt dies als notwendige Korrektur, während Kritiker vor Versorgungslücken und einem Rückzug aus der sozialen Verantwortung warnen.
Welche Folgen befürchten Sie durch diese Kürzungen? Haben Sie Sorge, dass in Zukunft noch weitere wichtige Leistungen im Gesundheitsbereich gestrichen werden? Wo sollte im Gesundheitswesen gespart werden, um das Budget sinnvoll zu entlasten? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Prognosen in den Kommentaren!
