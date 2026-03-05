ÖGK: Reduktion der Leistungen nachvollziehbar?

Ab dem 1. Mai übernimmt die ÖGK keine Kosten mehr für Krankentransporte zwischen Spitälern. Allein in Niederösterreich sind davon jedes Jahr 9.000 Fahrten betroffen. Dieser Schritt ist Teil einer allgemeinen Entwicklung: Im Gesundheitssystem werden Leistungen immer weiter gekürzt, um Geld zu sparen. Die ÖGK rechtfertigt dies als notwendige Korrektur, während Kritiker vor Versorgungslücken und einem Rückzug aus der sozialen Verantwortung warnen.