Köln kassiert bald Eintritt für Besuch im Dom

Beten bleibt gratis, Höhe der Gebühr noch nicht fix

Für Gottesdienste und Gebete soll der Dom aber weiterhin frei zugänglich sein. Nun werde ein Konzept für die praktische Umsetzung entwickelt, sagte Assmann. Die Höhe der künftigen Gebühr steht noch nicht fest. Derzeit kostet die bekannte Kathedrale mehr Geld, als sie einnimmt: Die Ausgaben lagen 2024 bei rund 14,2 Millionen Euro, die Einnahmen bei etwa 14 Millionen Euro.