Tickets für „Das geheime Stockwerk“ gewinnen

05.03.2026 14:37
Porträt von Werbung
Von Werbung

Am 13. März startet der spannende Abenteuerfilm „Das geheime Stockwerk“ in den österreichischen Kinos und zum Filmstart können Sie Kinotickets gewinnen. Jetzt gleich mitmachen und gewinnen. 

Bei seinen Streifzügen durch das ehemalige Grandhotel entdeckt er, dass er in einem alten Lastenaufzug in der Zeit reisen kann – und landet im Jahr 1938! Karli freundet sich dort mit dem jüdischen Gästemädchen Hannah und dem Schuhputzerjungen Georg an. Doch Karli wagt nicht, seinen Freund:innen zu erzählen, was er über das Jahr 1938 erfährt, und warum es lebenswichtig ist, dass Hannah nicht nach Berlin zurückfährt.

(Bild: KEVIN-LEE-AMOUR-FOU-2025)
(Bild: KEVIN-LEE-AMOUR-FOU-2025)
(Bild: KEVIN-LEE-AMOUR-FOU-2025)

Als Georg zu Unrecht des Diebstahls bezichtigt und gefeuert wird, wollen seine neuen Freund:innen ihm helfen und den wahren Gauner finden. Dabei entdecken die drei, dass im Hotel seltsame Dinge vor sich gehen. Ist der gutaussehende Pianist Bruno ein Juwelendieb? Und steckt Hannahs Vater mit ihm unter einer Decke? Die Kinder beschließen, das Rätsel zu knacken und finden heraus, dass sich hinter der Hotelfassade ein riesiges Geheimnis verbirgt!

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 12. März verlost die „Krone“ 10x2 Kinotickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12.3, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

