Van der Bellen auf Besuch bei Papst Leo XIV.

Weitere Begleiter des Präsidenten-Ehepaars sind Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP), Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) sowie die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung, Angelika Ritter-Grepl.

Naher Osten und Ukraine als Hauptthemen

Im Zentrum des Gesprächs mit dem Papst stand die Situation im Nahen Osten sowie der Ukraine-Krieg. „Leo XIV. ist ein Mensch des Friedens. Er tritt mit voller Überzeugung für die Werte des Neuen Testaments ein. Er verkündet Hoffnung und Zuversicht und versucht, die christliche Botschaft den künftigen Generationen näherzubringen“, erklärte Van der Bellen, der nach dem Treffen mit dem Papst auch den vatikanischen Außenminister Richard Gallagher und Staatssekretär Pietro Parolin traf.