Kriminelle Jugendbande in Fürstenfeld überführt

Auf diese „Leistung“ dürfen die zwölf Burschen zwischen erst 13 und 15 Jahren – also teilweise noch nicht einmal im strafmündigen Alter – alles andere als stolz sein: Teilweise kennen sie sich aus der Schule und von Jugendtreffpunkten in Fürstenfeld. Da dürften sie die Wahnsinns-Idee entwickelt haben, gemeinsam auf Zerstörer-Tour zu gehen. Zwischen 21. Juli und 20. November des Vorjahres sollen sie insgesamt 38 Straftaten verübt haben!