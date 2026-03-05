Vorteilswelt
13 bis 15 Jahre alt

Kriminelle Jugendbande in Fürstenfeld überführt

Steiermark
05.03.2026 14:52
Symbolbild
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Rund 38 Straftaten in Fürstenfeld (Steiermark) sollen auf zwölf Burschen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren zurückgehen. Durch Einbruchdiebstähle und schwere Sachbeschädigungen dürfte ein Schaden von mindestens 16.000 Euro entstanden sein. Die Burschen wurden angezeigt.

Auf diese „Leistung“ dürfen die zwölf Burschen zwischen erst 13 und 15 Jahren – also teilweise noch nicht einmal im strafmündigen Alter – alles andere als stolz sein: Teilweise kennen sie sich aus der Schule und von Jugendtreffpunkten in Fürstenfeld. Da dürften sie die Wahnsinns-Idee entwickelt haben, gemeinsam auf Zerstörer-Tour zu gehen. Zwischen 21. Juli und 20. November des Vorjahres sollen sie insgesamt 38 Straftaten verübt haben! 

Parkbank 15 Meter tief in Garten fallen lassen
Unter anderem brachen sie in einen Snackautomaten ein und jagten mit illegalen Böllern den Briefkasten eines Kindergartens gleich zweimal in die Luft. Mit einem Böller sprengten sie die Jalousie eines Mehrparteienhauses, schlugen eine Balkon-Verglasung und beschädigten den Vollwärmeschutz einer Schule.

Was noch fassungsloser macht: Mit Eisenstangen schlugen sie auf Wegleuchten bei einem Kindergarten ein und drehten auf einem Kinderspielplatz bei einem Spielturm die Schrauben eines sichernden Eisengestells heraus.

Jugendbande kündigte bei Polizei Taten an, wenn sie nicht in die Justizanstalt Josefstadt ...
14-Jährige angeklagt
Aus U-Haft entlassen, trotz geplanten Verbrechen
26.02.2026

Parkbank hinuntergeworfen
Ganz besonders schlimm hätte die folgende Tat ausgehen können: Sie schnappten sich die Parkbank einer Fußgängerbrücke, stemmten sie über das Geländer und ließen sie fallen – ungefähr 15 Meter tief in den Garten eines Wohnhauses! Zum Glück befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Freien. Eine weitere Bank warfen sie achtlos in einen Fischteich. Dem noch immer nicht genug stahlen sie 13 bei Mehrparteienhäusern angebrachte Feuerlöscher und leerten diese aus.

Vor allem für deren Eltern kein Zuckerschlecken: Den entstandenen Sachschaden von rund 16.000 Euro dürfen sie wohl wiedergutmachen. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden die Verdächtigen ausgeforscht. Sie beschuldigen sich zum Teil gegenseitig, zum Motiv sagen sie aber laut Auskunft der Landespolizeidirektion nichts. 

Steiermark
05.03.2026 14:52
Folgen Sie uns auf