Post steigt aus Bieterrennen für Lotterien aus

Die Regierung will die begehrte Lotterie-Lizenz bald wieder ausschreiben. Neben dem Platzhirsch Casinos bringt sich auch der Glücksspielriese Brightstar (IGT) in Stellung. Allerdings kommt dem Konzern nun ein wichtiger Partner abhanden. Die Post verlässt das Konsortium, im Hintergrund zog auch die Staatsholding ÖBAG die Fäden.
Rund um die Ausschreibung der Glücksspiellizenzen bringen sich mehrere Interessenten in Stellung, so auch der US-Konzern Brightstar, der mit einem Konsortium mitbieten will. Bisher an Bord war auch die Österreichische Post, die die Pläne nun aber ad acta legt.
Post will doch keine Glücksspiel-Lizenz
„Wir planen keine Teilnahme als Post oder als Gesellschafterin in einem Konsortium im Rahmen einer Ausschreibung“, heißt es vom Betrieb, an dem die Republik über 50 Prozent hält. Da sich die Ausschreibung immer weiter nach hinten verschiebt, nehme man aber wieder davon Abstand und wolle sich auf andere Geschäftsfelder konzentrieren.
Die Entscheidung dürfte vor rund einem Monat gefallen sein. Weil die Regierung mit den Lizenzen in Verzug ist, dürfte sich die Neuvergabe tatsächlich nach hinten verschieben.
Clinch in der ÖBAG
Doch auch die Republik spielt eine Rolle. Sowohl der derzeitige Lizenzinhaber Casinos Austria als auch die Post gehören zum Portfolio. Eine Situation, in der sich zwei Staatsunternehmen untereinander kannibalisieren, wollte man wohl vermeiden. Die ÖBAG will sich aber gegenüber der Krone nicht äußern. „Kein Kommentar“, heißt es. Die Casinos hat der Vorstoß der Post jedenfalls verärgert, ist die Post doch auch ein Partner des Monopolisten.
Bieterrennen bleibt spannend
Das bedeutet aber nicht, dass sich Brightstar nun zurückzieht. Gegenüber der „Krone“ betont das Unternehmen, es stelle derzeit „ein stark aufgestelltes Konsortium für die Ausschreibung der österreichischen Lotteriekonzession“ zusammen und sehe „weiterhin großes Interesse österreichischer Partner“. Zudem dürften sich weitere internationale Player in Stellung bringen. Es bleibt spannend, wer am Ende den Hauptgewinn einsackt.
