Post steigt aus Bieterrennen für Lotterien aus

Clinch in der ÖBAG

Doch auch die Republik spielt eine Rolle. Sowohl der derzeitige Lizenzinhaber Casinos Austria als auch die Post gehören zum Portfolio. Eine Situation, in der sich zwei Staatsunternehmen untereinander kannibalisieren, wollte man wohl vermeiden. Die ÖBAG will sich aber gegenüber der Krone nicht äußern. „Kein Kommentar“, heißt es. Die Casinos hat der Vorstoß der Post jedenfalls verärgert, ist die Post doch auch ein Partner des Monopolisten.