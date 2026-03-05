Trauer um Entdecker von Diskus-Star Weißhaidinger

Als Trainer ein Tüftler

Als Trainer war er ein Tüftler, hielt Kontakt zu den deutschen Top-Trainern, wollte sich ständig weiterbilden. Was ihm auch gelang. Er führte Lukas immer näher an die Weltspitze heran. Als Gregor Högler schließlich im Herbst 2015 die Hauptbetreuung übernahm, ließ Sepp Schopf seinen Musterschüler gleich weiterziehen, weil er fühlte, dass Gregor ihn noch weiter an die Spitze bringen könnte. Aber Sepp unterstützte die beiden weiterhin bestmöglich, half Luki auch beim Heimtraining in Taufkirchen. So erlebte er mit Stolz den weiteren Aufstieg seines Musterschülers – bis hin zu den Bronze-Medaillen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften.