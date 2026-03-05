Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sepp Schopf ist tot

Trauer um Entdecker von Diskus-Star Weißhaidinger

Sport-Mix
05.03.2026 14:06
Sepp Schopf mit Lukas Weißhaidinger 2020.
Sepp Schopf mit Lukas Weißhaidinger 2020.(Bild: Olaf Brockmann)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Sepp Schopf, der Entdecker und langjährige Trainer von Lukas Weißhaidinger, ist am Mittwoch im Alter von 72 Jahren überraschend verstorben. Mit Sepp ist ein sehr, sehr guter Freund von uns gegangen. Wir haben unzählige Stunden gemeinsam verbracht. Ruhe in Frieden, lieber Sepp!

0 Kommentare

Sein Enthusiasmus, seine unbändige Freude an der Leichtathletik, sein immenses Trainings-Wissen und seine immer positive Ausstrahlung waren schon sprichwörtlich. Das erste Mal habe ich Sepp Schopf bei der U18-WM in Brixen 2009 länger gesprochen – und war von ihm vom ersten Moment an begeistert. Auch nachdem Lukas Weißhaidinger dort im Diskuswurf abgeschlagen auf dem 17. Platz gelandet war, konnte er Luki unglaublich fürs Kugelstoßen motivieren, wo dieser dann Vierter wurde. Das habe ich immer in bester Erinnerung behalten. Sepp Schopf und ich wurden beste Freunde.

Ein väterlicher Freund
Sepp, ein so herzensguter und stets bescheidener Mensch, war ein Motivator und Trainer ohnegleichen. Er führte Lukas Weißhaidinger zu unzähligen Rekorden im Nachwuchsbereich im Kugelstoßen, Diskuswurf und Hammerwurf, zu zwei EYOF-Goldmedaillen 2009 (Diskus- und Hammerwurf) sowie zum Diskus-Gold bei der Junioren-EM in Tallinn 2011. Für Luki war Sepp wie ein väterlicher Freund.

Lesen Sie auch:
Sein Entdecker verrät
Luki mit 13: „Kann ich Olympiasieger werden?“
31.07.2021

Als Trainer ein Tüftler
Als Trainer war er ein Tüftler, hielt Kontakt zu den deutschen Top-Trainern, wollte sich ständig weiterbilden. Was ihm auch gelang. Er führte Lukas immer näher an die Weltspitze heran. Als Gregor Högler schließlich im Herbst 2015 die Hauptbetreuung übernahm, ließ Sepp Schopf seinen Musterschüler gleich weiterziehen, weil er fühlte, dass Gregor ihn noch weiter an die Spitze bringen könnte. Aber Sepp unterstützte die beiden weiterhin bestmöglich, half Luki auch beim Heimtraining in Taufkirchen. So erlebte er mit Stolz den weiteren Aufstieg seines Musterschülers – bis hin zu den Bronze-Medaillen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften.

„Danke für alles!“
„Wir werden Sepp Schopf immer ein ehrendes Andenken bewahren und drücken an dieser Stelle unser Mitgefühl gegenüber seiner Familie und den Hinterbliebenen aus. Danke Sepp für alles, was du für die Leichtathletik gemacht hast. Wir werden dich nie vergessen“, sagt ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis, stellvertretend für die gesamte heimische Leichtathletik.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
05.03.2026 14:06
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.470 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.575 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
279.676 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2601 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2064 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
1678 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Mehr Sport-Mix
Sepp Schopf ist tot
Trauer um Entdecker von Diskus-Star Weißhaidinger
Billard
Lena Primus gewinnt auch EM-Bronze im 10-Ball
Krone Plus Logo
Auf Glock-Pferd
Kärntner Reiter peilt einen Nationenwechsel an
EM-Qualifikation
Handball-Nationalteam verliert gegen Spanien
Vor dem Standesamt
Ivona Dadic gab langjährigem Freund das „Ja-Wort“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf