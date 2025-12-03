Vorteilswelt
Türchen 3

Kein WLAN und TV: Hier wird Natur großgeschrieben

Kärnten
03.12.2025 05:00
Das Hotel Alpenrose wurde heuer erweitert und erneuert.
Das Hotel Alpenrose wurde heuer erweitert und erneuert.(Bild: Alpenrose)

Hier können Gäste so richtig abschalten! Denn hinter unserem dritten Adventkalendertürchen verbirgt sich das Naturhotel Alpenrose oberhalb des Millstätter Sees. Natur und Entspannung werden hier großgeschrieben. Auf WLAN und TV in den Zimmern verzichten die Besitzer aus einem guten Grund. 

Mehr als vier Millionen Euro wurden in die Alpenrose in Obermillstatt bis Mai 2025 investiert. Und somit erstrahlt das familiäre Naturhotel mit 80 Betten im neuen Glanz. „Ein eigener Umkleidebereich für Tagesgäste bietet nun noch mehr Komfort“, erzählt Alpenrose-Chefin Birgit Obweger.

Und: „Für private Feiern und besondere Anlässe wurde auch die ,Festtagsstube‘ neu gestaltet. Auch ein erweiterter Parkplatz mit neuer E-Ladestation trägt zur umweltfreundlichen Anreise bei. Die Elektrik und Installation wurden erneuert und eine Photovoltaikanlage errichtet.“ Auf ein neues „Energie-Kräuter-Saunen-Bäder-Paradies“ dürfen sich die Gäste ebenso freuen.

Zimmer frei von WLAN und Fernseher
Doch dem nicht genug, mit dem Umbau wurde auch die Positionierung der Alpenrose weiter geschärft. „Alle Zimmer sind frei von WLAN, auch von TV-Geräten. Es wird ein Ort geboten, an dem man sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren und tief entspannen kann – fernab von digitalen Ablenkungen.“ 

Der Blick von der Alpenrose auf den Millstätter See
Der Blick von der Alpenrose auf den Millstätter See(Bild: Alpenrose fre)
Die Zimmer des Hotels Alpenrose
Die Zimmer des Hotels Alpenrose(Bild: Alpenrose)
Die Familie Obweger
Die Familie Obweger(Bild: Alpenrose)

Übrigens: Das Haus, das heuer erstmals auch in der Adventzeit und im Winter seine Türen geöffnet hat, ist auch für Einheimische und Tagesgäste offen. Day-SPA, Feierabend-SPA und Frühstücken ist täglich möglich. An ausgewählten Terminen gibt es Motto-Frühstücke wie „Alles in Rot“ oder Brunch.

Ein Kraftplatz zum Erholen
Die Alpenrose, die in dritter Generation von Birgit und Benjamin Obweger geführt wird, will ein Kraftplatz sein, eine bestmögliche Erholung des Gastes von Körper, Geist und Seele stehen im Fokus. 

Lesen Sie auch:
Im Weinhof Lagger können Gäste bald übernachten. 
Türchen 2
In diesem Weingarten kann man bald übernachten
02.12.2025
Türchen 1
Seit zehn Jahren kreiert Heimo Leitner Holzwerke
01.12.2025
24 heimische Firmen
Adventkalender voller Geschenke und Geschichten
26.11.2025

Wir verlosen...
...ein Valentinstagsspecial „Herzal Zeit naturECHT“ inkl. 1 Übernachtung vom 13. bis 14. Februar 2026 für zwei Personen inkl. ¾ Pension mit Mittagsimbiss, Abendmenü und „Herzale-Frühstück“ am Valentinstag, Benutzung des Natur-SPA mit verschiedenen Saunen und Außenschwimmbecken mit thermischen Badetemperaturen. Early Check-In und Late Check-Out kostenlos nach Verfügbarkeit. Im Wert von 300 Euro. 

Viel Glück beim Mitmachen.

Kärnten

