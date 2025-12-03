Überraschende Olympia-Ehre für Alisha Lehmann

Fußball-Star Alisha Lehmann wird bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo die olympische Fackel tragen. Das kommt überraschend! Ist die 26-jährige Schweizerin doch eine Sommersportlerin.
Lehmann ist auf Instagram eigentlich bekannt dafür, dass sie sich gerne und oft leicht bekleidet, doch nun heißt es auch für sie warm anziehen. Die Stürmerin vom FC Como wird bei der feierlichen Olympia-Eröffnung am 6. Februar als Feuerträgerin Teil des Fackellaufs sein.
Fackel schon am Weg
Erst vor wenigen Tagen wurde die olympische Flamme im griechischen Olympia traditionell entzündet. Anschließend erhielt Petros Gkaidatzis, Bronzemedaillengewinner im Leichtgewichts-Doppelzweier von Paris 2024, die Ehre, als erster Fackelträger loszulaufen. Am 4. Dezember wird die Flamme in Athen an die italienischen Veranstalter übergeben. Ein weiterer prominenter Teilnehmer soll Fußballstar Zlatan Ibrahimovic sein.
