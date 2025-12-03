Über tausend Anmeldungen für Wörthersee Marathon

Das Interesse für Lauf rund um Wörthersee ist groß. Veranstalter jubeln bereits! In nur drei Tagen haben sich bereits über tausend Menschen angemeldet.
Die Vorbereitungen laufen und die Vorfreude unter den Läufern steigt. Das sehen die Organisatoren bereits an den Anmeldezahlen.
„Wir freuen uns enorm, dass Sportfreunde von unserem Wörthersee Marathon-Projekt schon jetzt so begeistert sind. Es sind bereits mehr als 1000 Anmeldungen bei uns eingegangen. Da merkt man, dass Interesse besteht, denn die Bekanntgabe des Events erfolgte ja erst am Montag“, jubelt Organisator Andreas Maier. Gemeinsam mit seinen Kollegen organisiert er ja auch Österreichs größtes Laufevent, den Vienna City Marathon.
„Besonders freut mich, dass sich die meisten Menschen für die volle Marathon-Strecke rund um den Wörthersee angemeldet haben. Und auch der Tourismus kann sich die Hände reiben, denn die Läufer reisen aus ganz Europa an und bleiben oft auch über mehrere Tage“, so Maier: „Dass Stimmen laut werden, die ähnliche Events durch den Wörthersee Marathon gefährdet sehen, ist verständlich – aber es ist kein Konkurrenzkampf, sondern eine Chance für ganz Kärnten.“
Die meisten Läufer haben sich für die volle Marathon-Strecke angemeldet.
Andreas Maier, Mitorganisator des Wörthersee Marathons
Laufveranstaltungen können profitieren
Gemeinsam mit anderen Kärntner Sportevents werde die gesamte Laufgemeinschaft gestärkt. „Was die Laufstrecken betrifft, haben wir mit den Bürgermeistern bereits gesprochen, alle sind positiv gestimmt. Strecken- und Verkehrsdetails sowie die Absprache mit den Behörden werden demnächst abgestimmt und erfolgen“, gibt das Organisationsteam bekannt.
