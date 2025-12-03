Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Veranstalter jubeln

Über tausend Anmeldungen für Wörthersee Marathon

Kärnten
03.12.2025 20:00
Am 27. September 2026 wird gemeinsam um den Wörthersee gelaufen.
Am 27. September 2026 wird gemeinsam um den Wörthersee gelaufen.(Bild: Wörthersee Marathon)

Das Interesse für Lauf rund um Wörthersee ist groß. Veranstalter jubeln bereits! In nur drei Tagen haben sich bereits über tausend Menschen angemeldet.

0 Kommentare

Die Vorbereitungen laufen und die Vorfreude unter den Läufern steigt. Das sehen die Organisatoren bereits an den Anmeldezahlen.

„Wir freuen uns enorm, dass Sportfreunde von unserem Wörthersee Marathon-Projekt schon jetzt so begeistert sind. Es sind bereits mehr als 1000 Anmeldungen bei uns eingegangen. Da merkt man, dass Interesse besteht, denn die Bekanntgabe des Events erfolgte ja erst am Montag“, jubelt Organisator Andreas Maier. Gemeinsam mit seinen Kollegen organisiert er ja auch Österreichs größtes Laufevent, den Vienna City Marathon.

„Besonders freut mich, dass sich die meisten Menschen für die volle Marathon-Strecke rund um den Wörthersee angemeldet haben. Und auch der Tourismus kann sich die Hände reiben, denn die Läufer reisen aus ganz Europa an und bleiben oft auch über mehrere Tage“, so Maier: „Dass Stimmen laut werden, die ähnliche Events durch den Wörthersee Marathon gefährdet sehen, ist verständlich – aber es ist kein Konkurrenzkampf, sondern eine Chance für ganz Kärnten.“

Zitat Icon

Die meisten Läufer haben sich für die volle Marathon-Strecke angemeldet.

Andreas Maier, Mitorganisator des Wörthersee Marathons

Laufveranstaltungen können profitieren
Gemeinsam mit anderen Kärntner Sportevents werde die gesamte Laufgemeinschaft gestärkt. „Was die Laufstrecken betrifft, haben wir mit den Bürgermeistern bereits gesprochen, alle sind positiv gestimmt. Strecken- und Verkehrsdetails sowie die Absprache mit den Behörden werden demnächst abgestimmt und erfolgen“, gibt das Organisationsteam bekannt.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
312.584 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
157.109 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.439 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
800 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
640 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Kärnten
Veranstalter jubeln
Über tausend Anmeldungen für Wörthersee Marathon
Krone Plus Logo
Erfolg mit Innovation
Kärntner Holzbranche ist echter „Hidden Champion“
Gabalier betroffen
Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor
Peršmanhof-Skandal
Amtsmissbrauch? Drei Beamte im Visier der Justiz
Neuheit in Österreich
Die erste Trafostation aus Holz steht im Gailtal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf