Die Siegesserie der 99ers geht munter weiter!

Das Powerplay ist eine Waffe

Doch nach 27:57 Minuten war der Bann endlich gebrochen. Und der Bunker bebte! Nach einem Bailen-Pass zog Josh Currie im Überzahlspiel trocken ab und brachte seine 99ers in Führung. Damit bewiesen die Grazer erneut, warum sie im Powerplay das zweitbeste Team der Liga sind. „Steht auf, wenn ihr Grazer seid“, hallte es danach von der Tribüne. Das aber sofort verstummte, als die Wiener durch Franklin zum Ausgleich trafen.