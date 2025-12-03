„Weiß nicht, wo die hohen Ansprüche herkommen!“

Was man nach dem Duell von SK Sturm Graz und WSG Tirol in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Es war keine gute Leistung von uns, ein verdienter Sieg der WSG. Ich glaube trotzdem, wenn man im 26. Saisonspiel mit einer Roten Karte und drei Traumtoren verliert, dann tut es weh, aber es gibt eine Erklärung dafür. Nach 15 Spielen einen Punkt hinter dem Ersten zu sein und im Cup zu überwintern, hätte ich nach den Abgängen im Sommer und dem Meistertitel sofort unterschrieben. Ich weiß auch nicht genau, wo die hohen Ansprüche herkommen. Fakt ist, die Gegner stellen sich gut auf uns ein, wir haben dann Probleme im letzten Drittel. Die heutige Leistung war nicht gut und trotzdem stehen wir in der Tabelle gut da.“
Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Ein besonderer Sieg, das kann ich nicht abstreiten, weil Graz auch meine Homebase ist. Aber es geht nicht um mich, es geht um die WSG Tirol. Und da sind es drei schöne Punkte, wenn du gegen einen Meisterschaftsaspiranten einen Sieg holst. Aber wir wissen auch, wenn die Punkteteilung da ist und wir dann im unteren Playoff sind, geht es wieder ans Eingemachte. Wir sind weiter auf die Qualifikationsgruppe eingestellt.“
Emir Karic (Sturm-Verteidiger): „Es war eine Nicht-Leistung. Egal, was man macht, es funktioniert nicht. Wir sind mit drei Gegentoren gut bedient. Ich bin enttäuscht und ratlos. Man kann sich nur bei den Fans entschuldigen, die da waren. Teilweise kommt es mir vor, als würden wir das dritte, vierte Mal erst zusammenspielen. Wir müssen uns bis Sonntag aufrappeln, weil dieses Spiel (Derby gegen GAK, Anm.) dürfen wir auf keinen Fall aus der Hand geben.“
Nikolai Baden Frederiksen (WSG-Torschütze): „Es war ein unglaubliches Spiel von der ganzen Mannschaft. Nach den letzten Wochen ist das die Kirsche auf der Torte. Wenn du die Spiele gewinnst, sind auch die Top-6 möglich.“
