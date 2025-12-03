„Weiß nicht, wo die hohen Ansprüche herkommen!“

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Es war keine gute Leistung von uns, ein verdienter Sieg der WSG. Ich glaube trotzdem, wenn man im 26. Saisonspiel mit einer Roten Karte und drei Traumtoren verliert, dann tut es weh, aber es gibt eine Erklärung dafür. Nach 15 Spielen einen Punkt hinter dem Ersten zu sein und im Cup zu überwintern, hätte ich nach den Abgängen im Sommer und dem Meistertitel sofort unterschrieben. Ich weiß auch nicht genau, wo die hohen Ansprüche herkommen. Fakt ist, die Gegner stellen sich gut auf uns ein, wir haben dann Probleme im letzten Drittel. Die heutige Leistung war nicht gut und trotzdem stehen wir in der Tabelle gut da.“