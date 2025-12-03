Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Säumel nach Sturms 1:3

„Weiß nicht, wo die hohen Ansprüche herkommen!“

Bundesliga
03.12.2025 23:11
Jürgen Säumel (Sturm-Trainer)
Jürgen Säumel (Sturm-Trainer)(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Was man nach dem Duell von SK Sturm Graz und WSG Tirol in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!

0 Kommentare

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Es war keine gute Leistung von uns, ein verdienter Sieg der WSG. Ich glaube trotzdem, wenn man im 26. Saisonspiel mit einer Roten Karte und drei Traumtoren verliert, dann tut es weh, aber es gibt eine Erklärung dafür. Nach 15 Spielen einen Punkt hinter dem Ersten zu sein und im Cup zu überwintern, hätte ich nach den Abgängen im Sommer und dem Meistertitel sofort unterschrieben. Ich weiß auch nicht genau, wo die hohen Ansprüche herkommen. Fakt ist, die Gegner stellen sich gut auf uns ein, wir haben dann Probleme im letzten Drittel. Die heutige Leistung war nicht gut und trotzdem stehen wir in der Tabelle gut da.“

Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Ein besonderer Sieg, das kann ich nicht abstreiten, weil Graz auch meine Homebase ist. Aber es geht nicht um mich, es geht um die WSG Tirol. Und da sind es drei schöne Punkte, wenn du gegen einen Meisterschaftsaspiranten einen Sieg holst. Aber wir wissen auch, wenn die Punkteteilung da ist und wir dann im unteren Playoff sind, geht es wieder ans Eingemachte. Wir sind weiter auf die Qualifikationsgruppe eingestellt.“

Lesen Sie auch:
Doppelpacker Nikolai Baden Frederiksen jubelt über den WSG-Sieg bei Meister SK Sturm Graz …
Meister entzaubert
Historisch! WSG Tirol gewinnt erstmals bei Sturm
03.12.2025

Emir Karic (Sturm-Verteidiger): „Es war eine Nicht-Leistung. Egal, was man macht, es funktioniert nicht. Wir sind mit drei Gegentoren gut bedient. Ich bin enttäuscht und ratlos. Man kann sich nur bei den Fans entschuldigen, die da waren. Teilweise kommt es mir vor, als würden wir das dritte, vierte Mal erst zusammenspielen. Wir müssen uns bis Sonntag aufrappeln, weil dieses Spiel (Derby gegen GAK, Anm.) dürfen wir auf keinen Fall aus der Hand geben.“

Nikolai Baden Frederiksen (WSG-Torschütze): „Es war ein unglaubliches Spiel von der ganzen Mannschaft. Nach den letzten Wochen ist das die Kirsche auf der Torte. Wenn du die Spiele gewinnst, sind auch die Top-6 möglich.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
314.668 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
128.972 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
118.091 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1101 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
801 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Außenpolitik
So will EU-Kommission russisches Vermögen nutzen
560 mal kommentiert
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula ...
Mehr Bundesliga
Säumel nach Sturms 1:3
„Weiß nicht, wo die hohen Ansprüche herkommen!“
Meister entzaubert
Historisch! WSG Tirol gewinnt erstmals bei Sturm
„Besseres Erlebnis“
Im neuen Jahr laufen die Stadion-Uhren anders
Kolumne
Will die Bundesliga Red Bull Salzburg pflanzen?
Nach 3. Kreuzbandriss
Austria verlängert mit Mittelfeldspieler Wustinger

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf