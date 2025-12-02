In diesem Weingarten kann man bald übernachten

Inmitten eines Weingartens Urlaub machen – und das mit Blick auf den Millstätter See. Das ist im Weinhof von Harald Lagger bald möglich. Was er plant, erzählt er im Adventkalender der „Kärntner Krone“.
Vor gut 15 Jahren hat Harald Lagger mit dem Weinbau in Millstatt begonnen. „Das Klima lässt es mittlerweile zu, dass wir hier bei uns in Oberkärnten Wein anbauen können“, erzählt der 65-Jährige. Oberhalb von Millstatt – mit Blick auf den See – ist sein kleiner, idyllisch gelegener Garten zu finden.
„Auf knapp einem Hektar wachsen die Rebstöcke für Weiß- und Rotwein“, erklärt der Millstätter, der ausschließlich auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten setzt.
Nun will der Winzer ein neues Angebot schaffen. „Ich will Wein mit Urlaub verknüpfen“, erzählt Lagger und ist gerade dabei, ein Appartement mitten im Garten zu errichten. „Für zwei Personen ist Platz.“
„Die Lage ist außergewöhnlich, ruhig, nahe einem Golfplatz und mit Blick auf den Millstätter See.“ Im kommenden Jahr soll sein neues Projekt fertig sein.
Neuer Selbstbedienungsladen
Lagger gehen die Ideen nie aus: „Gemeinsam mit Gustav Unterlerchner von der Buschenschank Höfler arbeiten wir an einem Selbstbedienungsladen, der nächstes Jahr zwischen Weinhof und Buschenschank aufgestellt wird.“ Dort werden künftig auch seine Weine und Produkte von Höfler zu finden sein.
