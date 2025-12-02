Vorteilswelt
Türchen 2

In diesem Weingarten kann man bald übernachten

Kärnten
02.12.2025 05:01
Im Weinhof Lagger können Gäste bald übernachten.
Im Weinhof Lagger können Gäste bald übernachten.(Bild: Lagger)

Inmitten eines Weingartens Urlaub machen – und das mit Blick auf den Millstätter See. Das ist im Weinhof von Harald Lagger bald möglich. Was er plant, erzählt er im Adventkalender der „Kärntner Krone“.

0 Kommentare

Vor gut 15 Jahren hat Harald Lagger mit dem Weinbau in Millstatt begonnen. „Das Klima lässt es mittlerweile zu, dass wir hier bei uns in Oberkärnten Wein anbauen können“, erzählt der 65-Jährige. Oberhalb von Millstatt – mit Blick auf den See – ist sein kleiner, idyllisch gelegener Garten zu finden.

„Auf knapp einem Hektar wachsen die Rebstöcke für Weiß- und Rotwein“, erklärt der Millstätter, der ausschließlich auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten setzt. 

Nun will der Winzer ein neues Angebot schaffen. „Ich will Wein mit Urlaub verknüpfen“, erzählt Lagger und ist gerade dabei, ein Appartement mitten im Garten zu errichten. „Für zwei Personen ist Platz.“

Harald Lagger betreibt einen Weingarten oberhalb des Millstätter Sees.
Harald Lagger betreibt einen Weingarten oberhalb des Millstätter Sees.(Bild: Elisa Aschbacher)

„Die Lage ist außergewöhnlich, ruhig, nahe einem Golfplatz und mit Blick auf den Millstätter See.“ Im kommenden Jahr soll sein neues Projekt fertig sein.

Neuer Selbstbedienungsladen 
Lagger gehen die Ideen nie aus: „Gemeinsam mit Gustav Unterlerchner von der Buschenschank Höfler arbeiten wir an einem Selbstbedienungsladen, der nächstes Jahr zwischen Weinhof und Buschenschank aufgestellt wird.“ Dort werden künftig auch seine Weine und Produkte von Höfler zu finden sein. 

Lesen Sie auch:
Seit zehn Jahren kreiert Heimo Leitner Werke aus Holz. 
Türchen 1
Seit zehn Jahren kreiert Heimo Leitner Holzwerke
01.12.2025
24 heimische Firmen
Adventkalender voller Geschenke und Geschichten
26.11.2025

Wir verlosen... 
...3x1 Weinpaket vom Weingut Lagger im Wert von jeweils 50 Euro. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus:

Viel Glück beim Mitmachen. 

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Kärnten

Türchen 2
In diesem Weingarten kann man bald übernachten
