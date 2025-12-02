In diesem Weingarten kann man bald übernachten

Vor gut 15 Jahren hat Harald Lagger mit dem Weinbau in Millstatt begonnen. „Das Klima lässt es mittlerweile zu, dass wir hier bei uns in Oberkärnten Wein anbauen können“, erzählt der 65-Jährige. Oberhalb von Millstatt – mit Blick auf den See – ist sein kleiner, idyllisch gelegener Garten zu finden.