Graz nützt Pustertal-Pleite und erobert die Spitze

Die zuletzt besser in Schuss gekommenen Salzburger mussten mit der knappen Niederlage in Budapest wieder einen Rückschlag hinnehmen. Der Meister, für den diesmal nur Connor Corcoran (26./PP) zum 1:1 traf, ist 14 Punkte hinter der Spitze nur Tabellensiebenter. Mann des Abends in Villach war Adam Helewka, der zwei Tore und einen Assist beisteuerte. Die Entscheidung in Linz führte Brian Lebler in der zweiten Minute der Verlängerung herbei, nachdem die Black Wings in der regulären Spielzeit einen 4:2-Vorsprung noch aus der Hand gegeben hatten.