Tür 4: 6 x Ski amadé ALL-IN-Card White

Der heutige Gewinn im „Krone“-Adventkalender sorgt für grenzenloses Skivergnügen in der Skiwelt Amadé. Wir verlosen je eine von sechs Ski amadé ALL-IN Card White. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.
Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.
Heute verlosen wir: 6 x Ski amadé ALL-IN Card White
Skispass in den 5 Top-Skigebieten
Willkommen in Ski amadé – Österreichs größtem Skivergnügen! Mit einem Skipass bis zu 760 Kilometer Pistenspaß, 270 moderne Lifte und eine unvergleichliche Erlebnisvielfalt in atemberaubendem Bergpanorama. Für Familien und Kinder gibt es preiswerte Angebote, und der „my Ski amadé Friends Club“ hält eine fantastische Vorteilwelt rund ums Skierlebnis für Sie bereit.
Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!
Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!
Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.